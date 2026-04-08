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Chômage Bug au Seco : la situation se stabilise mais doit s'améliorer

ATS

8.4.2026 - 10:05

La situation se stabilise après le gros bug informatique de janvier qui avait privé des milliers de chômeurs de leurs indemnités, a assuré le Seco mercredi. Les retards de paiements ne seront toutefois pas résorbés avant plusieurs semaines.

Dans la grande majorité des cas, les nouveaux inscrits au chômage reçoivent aujourd'hui leurs indemnités dans les temps, a assuré Jérôme Cosandey, chef de la direction du travail au Seco (archives).
Dans la grande majorité des cas, les nouveaux inscrits au chômage reçoivent aujourd'hui leurs indemnités dans les temps, a assuré Jérôme Cosandey, chef de la direction du travail au Seco (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 10:05

08.04.2026, 10:43

«Il n'y a pas eu de gros incidents depuis février», a déclaré Jérôme Cosandey, chef de la direction du travail au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) lors d'une visioconférence.

Le nouveau système informatique est stable et fonctionne de manière fiable, a-t-il ajouté. Mais il peut encore être amélioré. Il reste relativement lent.

Des retards subsistent dans le traitement des nouvelles demandes. «Il faudra encore plusieurs semaines avant que nous ne soyons à nouveau dans le vert», a déclaré M. Cosandey.

Inconnue sur les demandes pendantes

Les nouveaux inscrits au chômage ont la garantie qu'ils recevront leurs indemnités, a-t-il précisé. Et dans la grande majorité des cas, ils perçoivent cet argent dans le mois qui suit leur inscription.

Le Seco n'était pas en mesure de dire combien de personnes sont encore aujourd'hui privées de leurs indemnités en raison du bug informatique. «Il est difficile de différencier les causes d'un retard», a expliqué le Romand.

Des milliers de chômeurs s'étaient retrouvés privés de revenus après la mise en service du nouveau système informatique en janvier. Le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré mi-mars que près de 96% des indemnités de chômage dues avaient depuis été versées.

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