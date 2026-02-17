  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Chaos national» Bug au SECO: Neuchâtel a fait des avances aux chômeurs

ATS

17.2.2026 - 15:53

Les problèmes informatiques, liés à la migration des données du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) sur Sipac 2.0, qui ont causé des «dysfonctionnements importants», ne sont pas encore complètement résolus. Neuchâtel a fait des avances, qui se sont élevées à 50'000 francs, pour les assurés de la caisse cantonale d'assurance chômage (CCNAC).

Selon la conseillère d'Etat Florence Nater, «beaucoup de paiements ont été effectués, mais pas tous les assurés n'ont touché leurs indemnités». (archives)
Selon la conseillère d'Etat Florence Nater, «beaucoup de paiements ont été effectués, mais pas tous les assurés n'ont touché leurs indemnités». (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 15:53

«La fiabilité n'est pas un confort mais une exigence de sécurité publique. Des tests, caisse par caisse, auraient dû être effectués pour éviter ce chaos national», a déclaré mardi la conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater, en charge de l'économie, en réponse à une interpellation urgente des groupes socialiste et VertPOP.

«Le canton de Neuchâtel a tenté d'anticiper au mieux et a pris les devants dès octobre pour mettre en place un mécanisme d'avance avec des interventions rapides pour les personnes sans ressources», a ajouté Florence Nater. A ce titre, 50'000 francs ont été versés à des assurés.

Pas d'afflux massif

Selon la conseillère d'Etat, «beaucoup de paiements ont été effectués, mais pas tous les assurés n'ont touché leurs indemnités». Le canton a mis en place une cellule de coordination entre différents acteurs mais n'a pas constaté «un afflux massif à l'aide sociale».

«On ne minimise pas la situation», a ajouté la conseillère d'Etat. La première signataire de l'interpellation Marinette Matthey s'était étonnée de la «légèreté», avec laquelle ce bug était traité, alors que les chômeurs n’ont aucun droit à l’erreur, comme, par exemple, lors de la transmission de leurs recherches d’emploi.

Florence Nater souhaite une amélioration rapide et un soutien opérationnel en présentiel du SECO auprès de la CCNAC, qui a dû faire preuve d'un «investissement humain exceptionnel».

Les plus lus

Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Arnaque au faux policier: deux jeunes de 18 et 15 ans interpellés
Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie
Brigandage dans le canton de Vaud : quatre individus interpellés