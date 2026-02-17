«Chaos national»Bug au SECO: Neuchâtel a fait des avances aux chômeurs
ATS
17.2.2026 - 15:53
Les problèmes informatiques, liés à la migration des données du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) sur Sipac 2.0, qui ont causé des «dysfonctionnements importants», ne sont pas encore complètement résolus. Neuchâtel a fait des avances, qui se sont élevées à 50'000 francs, pour les assurés de la caisse cantonale d'assurance chômage (CCNAC).
«La fiabilité n'est pas un confort mais une exigence de sécurité publique. Des tests, caisse par caisse, auraient dû être effectués pour éviter ce chaos national», a déclaré mardi la conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater, en charge de l'économie, en réponse à une interpellation urgente des groupes socialiste et VertPOP.
«Le canton de Neuchâtel a tenté d'anticiper au mieux et a pris les devants dès octobre pour mettre en place un mécanisme d'avance avec des interventions rapides pour les personnes sans ressources», a ajouté Florence Nater. A ce titre, 50'000 francs ont été versés à des assurés.
Pas d'afflux massif
Selon la conseillère d'Etat, «beaucoup de paiements ont été effectués, mais pas tous les assurés n'ont touché leurs indemnités». Le canton a mis en place une cellule de coordination entre différents acteurs mais n'a pas constaté «un afflux massif à l'aide sociale».
«On ne minimise pas la situation», a ajouté la conseillère d'Etat. La première signataire de l'interpellation Marinette Matthey s'était étonnée de la «légèreté», avec laquelle ce bug était traité, alors que les chômeurs n’ont aucun droit à l’erreur, comme, par exemple, lors de la transmission de leurs recherches d’emploi.
Florence Nater souhaite une amélioration rapide et un soutien opérationnel en présentiel du SECO auprès de la CCNAC, qui a dû faire preuve d'un «investissement humain exceptionnel».