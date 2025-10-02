  1. Clients Privés
Votations du 30 novembre Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

ATS

2.10.2025 - 12:32

Dans le canton de Zurich, aveugles et mal-voyants vont pouvoir participer aux votations fédérales du 30 novembre sans l'aide de tiers. Ils pourront utiliser un chablon de vote mis au point par la Confédération et testé pour la première fois en Suisse.

Un chablon en carton à inscription en braille permet désormais aux aveugles et mal-voyants de participer aux votations fédérales dans le canton de Zurich, sans l'aide de tiers. Il sera disponible dans les autres cantons dès le second semestre 2026, en principe.
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 12:32

02.10.2025, 13:31

Actuellement, les personnes aveugles ou souffrant d'une vue fortement diminuée ne peuvent pas remplir leur bulletin de vote eux-mêmes. Elles sont dépendantes de l'aide de personnes voyantes.

La Confédération a mis au point un chablon tactile en carton à inscription en braille, indique-t-elle jeudi. Les bulletins de vote sont insérés dans ce chablon. Les votants concernés peuvent y surligner soit un «oui» soit un «non». Le matériel de vote pour aveugles et mal-voyants sera, en principe, disponible dans les autres cantons à partir du second semestre 2026.

