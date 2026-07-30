blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour «C'est frustrant et décevant !» - Les loups sèment le chaos dans le canton de Neuchâtel

Les points forts du jour

DROITS HUMAINS : A l'occasion de la journée internationale contre la traite des êtres humains, la Plateforme Traite présente ce jeudi ses statistiques annuelles.

MUSIQUE: Le Lakelive festival ouvre ses portes ce jeudi au bord du lac de Bienne.

NATIONS UNIES : Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent tenir ce jeudi un premier vote à bulletins secrets pour exprimer leurs préférences parmi les candidats au poste de futur secrétaire général.

FOOTBALL: Le FC Sion tentera de se qualifier pour le 3e tour de qualification de la Conference League face au BATE Borisov, jeudi à 20h15.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 30 juillet, c’est aujourd’hui la Journée internationale de l'amitié.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 30 juillet, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains.

Vu dans la presse

LOUP : Depuis le 4 juillet, six génisses ont été tuées entre la Tourne et le Mont-Racine (NE), rapporte ArcInfo. Les analyses cantonales orientent les soupçons vers la meute de loups de La Brévine, qui pourrait avoir déplacé son territoire. Réunis avec le Service cantonal neuchâtelois de la faune dans la zone des attaques, une trentaine d'éleveurs dénoncent leur sentiment d'impuissance tandis qu'une autre génisse est morte mardi dans la région des Verrières et de la Côte-aux-Fées, sans doute victime de la meute voisine de Jougne-Suchet.

«Ces prochaines semaines, nous allons surtout attendre les prochaines attaques. C'est frustrant et décevant!», déplore l'agriculteur Damien Humbert-Droz. Les autorités n'ont pas ordonné de tir à ce stade. Conscients que «la prédation zéro n'est plus atteignable», les éleveurs réclament une régulation accrue.

NUCLEAIRE : Les centrales nucléaires suisses sont conçues pour résister à des températures extrêmes comprises entre 43,1 °C (Beznau) et 43,7 °C (Leibstadt et Gösgen), seuils relevés en 2022 par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Un expert de Greenpeace juge, dans les colonnes de 24 heures et de la Tribune de Genève, ces marges insuffisantes au regard du réchauffement climatique. Il estime que ces températures pourraient être atteintes d'ici dix à vingt ans.

Par la voix d'une communicante, l'IFSN se veut rassurante, affirmant que les installations disposent d'importantes marges de sécurité et qu'un dépassement des valeurs de conception n'entraînerait pas de danger immédiat, mais plutôt une usure accrue de certains équipements. Sollicité, un prévisionniste météorologue de MétéoSuisse évoque un scénario extrême pouvant atteindre 43 à 44 °C sur le Plateau, tout en le jugeant toutefois peu probable à court terme.

ENVIRONNEMENT : Une slackline de 300 mètres a été installée illégalement le week-end dernier aux Sommêtres, dans une réserve naturelle jurassienne. Alerté, l'Office cantonal de l'environnement a exigé son démontage immédiat, mais la structure était encore en place le lendemain, rapporte le Quotidien Jurassien. Les pratiquants ont aussi installé une tente, diffusé de la musique et utilisé un drone, malgré les interdictions en vigueur.

L'Office dénonce de fausses affirmations sur une prétendue autorisation et convoquera les responsables en août. Les autorités craignent que le site ne devienne un lieu régulier de slackline, ce qui accentuerait la pression sur ce milieu naturel sensible et sa faune, notamment les chauves-souris.

ABUS : Les autorités argoviennes font volte-face dans l'affaire d'Iwona et Paula L., une mère et sa fille qui ont été victimes d'abus de la part d'un ancien député UDC au Grand Conseil argovien, rapporte les titres Tamedia alémaniques. Le Département cantonal de la santé et des affaires sociales a conclu que les deux femmes, titulaires d'un permis B valable, avaient droit à l'aide sociale ordinaire.

Leur commune de résidence, Untersiggenthal, devra recalculer rétroactivement les prestations qui leur étaient dues, la pratique consistant à ne leur accorder que l'aide d'urgence ayant été jugée illégale. Par ailleurs, l'Office cantonal des migrations est désormais disposé à leur octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur. Selon les journaux, l'office affirme que cette réévaluation avait été engagée avant la publication de l'enquête du Tages-Anzeiger.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès de l'actrice hollywoodienne Gloria DeHaven, qui a notamment obtenu son premier rôle à l'âge de onze ans dans «Les Temps modernes» de Charles Chaplin. Sa carrière s'est étendue jusqu'en 2000.

- Il y a 55 ans (1971) : Naissance de l'humoriste et comédien valaisan Marc Donnet-Monay.

- Il y a 60 ans (1966) : Décès de l'actrice allemande Magda Schneider. Sa carrière trouva son apogée durant le régime nazi lorsqu'elle tourna l'un après l'autre des films de divertissement pour la grande compagnie UFA. Elle était la mère de Romy Schneider.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Juliette, L'été est en fête.»