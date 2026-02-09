Plusieurs vols ont été perpétrés au sein de l'église du village d'Ardon depuis le début de l'été (photo d'illustration).
ATS
L'église d'Ardon (VS) a été victime d'un vol pour une centaine de francs. Le 1er août dernier, le tronc contenant l’argent des offrandes a été vidé de son contenu.
«Ce soir-là, je suis venu relever la caisse et, surprise, le cadenas avait été sectionné, j'imagine par une grosse pince coupante ou une scie à métaux. Une centaine de francs ont été dérobés sous forme de pièces de monnaie», a raconté à Rhône FM lundi le sacristain de l'église, Eric Riquen. Une enquête a été ouverte. Au début de l'été, la même église avait déjà subi un premier vol. Un cierge pascal avait été dérobé.
En Valais les actes malveillants ont tendance à se multiplier ces dernières années. Une vague de vol dans des troncs à offrandes avait déjà eu lieu, en 2023, dans le Haut-Valais (onze églises visitées). Un homme avait été appréhendé. On citera également comme exemple le vol du petit Jésus de la crèche de Saint-Maurice, le 31 décembre 2023, ou l'eau bénite répandue dans l'église d'Evionnaz en mars 2024.
L’an dernier, quatre cimetières avaient été profanés (Ardon, Leytron, Martigny, Sierre). Environ quatre-vingts sépultures y avaient été endommagées. Les trois auteurs présumés avaient été arrêtés peu de temps après, soupçonnés de vouloir revendre des métaux précieux contenus dans les urnes.