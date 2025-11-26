«Calculs arbitraires et opaques» - La compagnie aérienne Swiss mal classée

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

SERVICES PUBLICS : Une nouvelle journée de grève et mobilisation des employés des services publics et parapublics vaudois a lieu mercredi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. Elle sera suivie par une manifestation en soirée dans les rues de Lausanne. Les syndicats espèrent obtenir l'ouverture de négociations avec le Conseil d'Etat.

BIOTECHNOLOGIE : Le groupe japonais Takeda, actif dans la biotechnologie, inaugure mercredi à Neuchâtel de nouvelles installations de production de plusieurs médicaments pour l'hémophilie. Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin assistera à la cérémonie. Pour Takeda, ces installations représentent un investissement d'environ 200 millions de francs.

FRANCE : La justice française se prononce mercredi sur l'ultime recours de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion. Si la cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, rejette le pourvoi, cette affaire deviendra la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy, après celle de l'affaire des écoutes. Dans l'affaire Bygmalion, du nom d'une ancienne agence de communication, l'ex-chef d'Etat avait été condamné le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement dont six mois ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012.

FOOTBALL : La 5e journée de phase de groupes de la Ligue des champions de football sera dominée mercredi par le choc entre Arsenal et Bayern Munich, qui ont signé tous deux quatre victoires sur quatre possibles dans la compétition. Troisième équipe à 12 points, l'Inter Milan du Suisse Yann Sommer se rend à Madrid pour y affronter l'Atletico. D'autres affiches alléchantes opposent l'Eintracht Francfort à l'Atalanta Bergame et le PSG à Tottenham.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des transports durables. Le transport, essentiel pour promouvoir la connectivité, le commerce, la croissance économique et l'emploi, est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/sustainable-transport-day

Vu dans la presse

TRANSPORT AÉRIEN : La compagnie aérienne Swiss est encore mal classée par AirHelp, un service en ligne qui permet aux passagers de demander une indemnisation pour les annulations, retards ou surréservations de vols, rapporte mercredi le journal Blick. La filiale de Lufthansa n'occupe que la 65e place au classement mondial, après la 62e l'année dernière. Autre compagnie helvétique, Edelweiss, également en recul, pointe au 70e rang. AirHelp a évalué 117 compagnies aériennes sur la base de leur ponctualité, de la satisfaction de leurs clients et des indemnités versées. Interrogé dans le journal, un porte-parole de Swiss dénonce des «calculs arbitraires et opaques» d'une entreprise à but lucratif.

TRANSPORT AÉRIEN : Des billets d'avion à 100 francs ne seront plus réalistes à l'avenir, avertit dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de mercredi le directeur général de Swiss, Jens Fehlinger. Le carburant durable est plus cher que le carburant conventionnel et il faudra en consommer davantage, ajoute-t-il. «Cela n'est pas viable à long terme avec les prix actuels». Il estime cependant que les voyages en avion doivent rester abordables.

SOUDAN : De l'or importé en Suisse pourrait servir à financer la guerre civile au Soudan, dénonce mercredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung et le Bund Marc Ummel, un expert en matières premières. Entre janvier et septembre 2025, la Suisse a importé 315 tonnes d'or provenant des Émirats arabes unis, pour 27 milliards de francs, ajoute-t-il, précisant qu'il existe un risque considérable que la Suisse finance ainsi indirectement la guerre au Soudan, Abou Dabi étant accusé de fournir des armes, des hommes et du carburant aux paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR). «La Suisse doit renforcer la mise en œuvre des sanctions, exercer une pression sur les Émirats arabes unis et accroître la transparence quant à l'origine réelle de l'or importé», enjoint M. Ummel.

ÉNERGIE : Aucune opposition n'a été déposée contre le projet de parc solaire alpin des Grands Plans à Grimentz (VS), relate mercredi Le Nouvelliste. Les travaux devraient durer trois ans, mais leur date de début reste encore incertaine. Le parc solaire doit être implanté à 2450 mètres d'altitude, à proximité de la station d'arrivée du télésiège des Grands Plans. S'étendant sur 146'000 m2, il devrait produire près de 20 millions de kwh/an, soit l'équivalent de la consommation de 4400 ménages. Le coût des travaux est estimé à 60 millions de francs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1990) : décès du conseiller fédéral Ludwig von Moos (PDC). Il a dirigé le Département fédéral de justice et police de 1959 à 1971 et a été responsable de la publication du très controversé «Livre rouge» sur la «défense civile», qui dénigrait gravement les mouvements pacifistes et les critiques de l'armée.

- Il y a 75 ans (1950) : décès de l'auteure allemande de romans à l'eau de rose Hedwig Courths-Mahler. Elle a écrit plus de 200 romans d'amour qui étaient très lus de son vivant. Un tirage total estimé à 80 millions d'exemplaires a fait d'elle la romancière allemande la plus populaire.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance de l'écrivain somalien Nuruddin Farah ("Du lait aigre-doux"). Une partie des traductions en français de son oeuvre est publiée par les éditions Zoé à Genève.

- Il y a 80 ans (1945) : première parution des aventures de «Fifi Brindacier», après l'échec d'une première tentative de publication.

Le dicton du jour

«A Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine!»