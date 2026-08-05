Un homme armé a été arrêté dimanche sur un golf appartenant au président américain Donald Trump en Californie, deux jours avant sa visite sur place prévue mardi soir, ont annoncé les services du shérif du comté de Los Angeles.

L'homme a éveillé les soupçons, car il «a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photographies et de filmer et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité», expliquent-ils dans un communiqué.