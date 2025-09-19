Qui est Callista Gingrich, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse?

Callista Gingrich est la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse. Le Sénat a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi la nomination de cette femme de 59 ans après un certain délai. Elle avait été nommée en décembre déjà par le président Donald Trump. Lors du premier mandat de ce dernier, Mme Gingrich était ambassadrice des Etats-Unis au Vatican.

Callista Gringrich représentera les intérêts des Etats-Unis en Suisse et au Liechtenstein, peut-on lire sur le site internet du Sénat américain. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Callista Gringrich représentera les intérêts des Etats-Unis en Suisse et au Liechtenstein, peut-on lire sur le site internet du Sénat américain.

Sa nomination a été considérée à Washington comme une récompense pour le couple Gingrich. Donald Trump avait d'ailleurs décrit ce dernier comme «heureux en ménage», sur sa plateforme Truth Social.

Selon le président américain, Callista Gringrich a œuvré durant son dernier mandat à la promotion et à la défense de la liberté religieuse internationale, à la lutte contre le trafic d'êtres humains et à la fourniture d'aide humanitaire dans le monde entier.

Racines suisses

Callista Louise Gingrich est originaire de l'Etat du Wisconsin (nord), mais elle a également des racines suisses: ses ancêtres maternels sont originaires de Coire dans les Grisons. Quant aux ancêtres de son père, ils sont polonais.

Cette républicaine de 59 ans est directrice d'une entreprise de production et de conseil multimédia, d'après ce qu'on peut lire sur son site internet. Avec son entreprise, elle a produit plusieurs films documentaires et publié une série de livres pour enfants.

Après avoir notamment étudié la musique, Mme Gingrich a commencé en 1988 un stage en tant qu'employée du Congrès à Washington D.C. et y est restée jusqu'en 1995. Elle occupait alors un poste de chef de bureau auprès de la House Committee pour l'agriculture. C'est durant cette période qu'elle a aussi rencontré son mari Newt Gingrich.

Admirateur de Trump

Ce républicain, aujourd'hui âgé de 82 ans, a été président de la Chambre des représentants aux Etats-Unis entre 1995 et 1999. Calllista et Newt Gingrich sont considérés à Washington comme des alliés proches de Donald Trump.

Newt Gingrich avait déjà soutenu le milliardaire lors de sa première campagne présidentielle et était considéré comme l'un de ses plus fervents défenseurs. Ces dernières années, il a également écrit sept livres dans lesquels il a qualifié M. Trump de meilleur président de l'histoire américaine. En tant que chef de file de l'aile droite du Tea Party, Newt Gingrich représente le conservatisme du parti républicain actuel.

Jusqu'à présent, c'est Scott Miller qui représentait les Etats-Unis à Berne. Il s'est fait connaître en tant que militant LGBTQ et grand mécène. Il avait notamment financé la campagne de Joe Biden en 2022. Le démocrate l'avait alors nommé en retour ambassadeur en Suisse. Lors du premier mandat de Donald Trump, l'ambassade des Etats-Unis à Berne avait été occupée durant trois ans par le stratège politique Ed McMullen.