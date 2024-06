Genève brigue à son tour officiellement l'organisation de la 69e édition de l'Eurovision de la chanson, en mai 2025. La Ville et le canton ont déposé vendredi un dossier de candidature conjoint.

Après la victoire de Nemo ce printemps, l'organisation de l'édition 2025 de l'Eurovision suscite de nombreuses convoitises en Suisse. ATS

ATS

«S'appuyant sur un soutien politique fort affiché tant par les exécutifs que le législatif cantonal et le délibératif municipal, Genève s'est attelée à la préparation d'un dossier de candidature solide, ambitieux et original» après la victoire de Nemo le mois dernier, communiquent les autorités du bout du lac Léman.

Selon elles, «Genève possède tous les atouts nécessaires pour magnifier l'édition 2025». Et de mettre en avant ses infrastructures à Palexpo, son réseau ferroviaire, son aéroport et son offre hôtelière.

«Tolérance et ouverture»

Genève se targue aussi de pouvoir mettre à disposition un cadre privilégié pour les manifestations annexes qui rythment le concours pendant près d'une quinzaine de jours (Rade, plaine de Plainpalais, Parc des bastions, bâtiment des Forces motrices).

«Accueillir l'Eurovision à Genève, c'est offrir à cette manifestation un écrin au coeur de la ville la plus internationale de Suisse, connue pour sa tolérance et son ouverture au monde», relève le vice-président du Conseil d'Etat Thierry Apothéloz dans le communiqué.

30 millions de francs

Les exécutifs genevois s'engagent à sécuriser 30 millions de francs pour l’organisation de l'événement, dont il est attendu d’importantes retombées économiques.

Les autorités soulignent par ailleurs que Genève est également le siège de l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui fêtera ses 75 ans en 2025, «un symbole» pour la candidature.

Trois autres candidatures

Les villes de Berne et Bienne, réunies sous le slogan «Bern United», de Zurich et de Bâle ont également déposé leurs candidatures pour la mise sur pied du grand rendez-vous.

La plus grande ville de Suisse - «aussi multicolore, vivante et multiple» que l'Eurovision, selon sa maire Corine Mauch (PS) - veut organiser le concours en tant que tel au Hallenstadion, la plus grande arène couverte de Suisse avec une capacité de 15'000 spectateurs.

La candidature de Berne et de Bienne prévoit de son côté que la manifestation principale se déroule dans la nouvelle halle multifonctionnelle de la Ville fédérale. Bienne, cité d'origine de Nemo, vainqueur de l'édition 2024 du concours, accueillerait pour sa part des événements liés à l'Eurovision.

Intéressée dans un premier temps, la ville de St-Gall a quant à elle renoncé à organiser le concours. Elle invoque notamment les lourdes exigences, financières notamment, que cet évènement génère.

La SSR et l'Union européenne de radio-télévision (UER) étudient les dossiers de candidature et effectueront des visites sur place. La décision devrait tomber à la fin août.

olpe, ats