Si la Suisse mise depuis les années 2000 sur une isolation plus performante des logements en hiver, elle n'a pris conscience que récemment de la nécessité d'agir contre les vagues de chaleur en été, s'accordent les experts en énergie. Face à la ruée vers les climatiseurs mobiles, ceux-ci mettent en avant le besoin d'autres technologies plus durables, tels les refroidisseurs d'air par évaporation ou les pompes à chaleur réversibles faisant circuler du froid.

Les climatiseurs mobiles rejettent de l'air chaud dans l'atmosphère ce qui, à large échelle, créé des îlots de chaleur urbains.

Canicule Ruée sur les climatiseurs: quelles sont les alternatives ?

Aux yeux de Pierre Hollmuller, responsable du groupe Systèmes énergétiques à l'Université de Genève, les climatiseurs mobiles qui suscitent tant d'engouement en ce moment ne sont pas vraiment une solution idoine pour contrer l'accélération marquée des canicules.

«Ces appareils sont relativement inefficaces pour rafraîchir, puisque le tuyau d'évacuation d'air chaud doit être passé par une fenêtre entrouverte, ce qui laisse entrer l'air de l'extérieur et entrave une grande partie du travail de refroidissement de la machine», déclare-t-il à l'agence AWP.

En outre, les climatiseurs mobiles rejettent de l'air chaud dans l'atmosphère ce qui, à large échelle, créé des îlots de chaleur urbains. Ils sont également plutôt énergivores, avance-t-il.

Ces machines présentent toutefois l'avantage d'être utilisées de manière moins continue que les installations de climatisation fixes et centralisées, selon le spécialiste. Et la production d'électricité estivale, de plus en plus renouvelable grâce à l'apport de l'énergie solaire photovoltaïque, permet de faire tourner ces conditionneurs d'air sans trop de dommage pour la planète.

«La question est toutefois de savoir si l'on veut utiliser cet apport d'énergie solaire uniquement pour la climatisation ou alors à d'autres desseins également, comme pour l'hydrogène vert ou la recharge des véhicules. Dans ce dernier cas, il faudrait limiter la consommation à des fins de rafraîchissement», souligne-t-il.

Jusqu'à dix fois moins d'électricité

Le scientifique se penche actuellement sur des technologiques durables devant permettre aux Suisses de faire face aux montées du thermomètre. Parmi celles-ci, il met en avant le rafraîchissement de l'air par évaporation, un système «au potentiel de développement important, qui consomme cinq à dix fois moins d'électricité qu'un climatiseur car il n'utilise pas de compresseur et de fluide frigorigène pour refroidir l'air».

Comme pour le corps humain qui se refroidit lorsque la chaleur fait évaporer la sueur, c'est l'évaporation qui refroidit l'air ambiant: un ventilateur aspire l'air chaud de la pièce, puis cet air passe à travers un filtre gorgé d'eau. La chaleur fait évaporer l'eau, qui ressort ainsi plus fraîche de l'autre côté.

Les ventilateurs tels ceux que l'on voit aux plafonds des habitations des pays du Sud, sont eux aussi efficaces et consomment très peu d'énergie, fait remarquer le physicien. «Ils brassent certes de l'air mais lorsque l'on se trouve dans le flux cela fonctionne», puisque l'air accélère le séchage de la fine pellicule de transpiration présente sur la peau, ce qui refroidit naturellement le corps.

M. Hollmuller souhaite en outre voir davantage de radiateurs être transformés en radiateurs ventilés, capables de chauffer et de climatiser. Ceux-ci sont raccordés à une source d'eau froide, généralement fournie par une pompe à chaleur air-eau réversible ou un groupe froid. Un petit ventilateur intégré aspire lui l'air chaud de la pièce, le propulse contre ces tuyaux glacés, puis recrache un air frais pour climatiser la pièce.

L'énergie des sols pour refroidir

Les pompes à chaleur réversibles qui puisent la chaleur du sol en hiver pour chauffer un bâtiment et la y réinjecte en été pour le refroidir, Jérôme Faessler, énergéticien en géothermie et directeur de l'association faîtière Géothermie Suisse, en a fait sa spécialité.

Contrairement aux pompes à chaleur normales, qui risquent d'épuiser les sols si elles sont trop nombreuses sur un secteur, celles fonctionnant toute l'année forment un «cercle vertueux». La chaleur stockée en été dans le sol compense en effet le froid accumulé en hiver par son extraction, explique-t-il. «Ce type de pompes ne produit pas de chaleur en été car il déplace l'énergie dans le sol profond via des sondes thermiques. Cela ne crée donc pas d'îlots de chaleur», affirme M. Faessler.

Malgré un investissement initial assez important, qui démarre autours des 25'000 francs pour le propriétaire d'une maison, le spécialiste constate une croissance de la demande pour les habitations mais aussi pour les bureaux: «ses subventions cantonales existent. Il faut envisager ces pompes inversées comme une solution intelligente sur le long terme pour obtenir du froid en été, tout en consommant très peu d'électricité».

En Suisse, plus de 23% des bâtiments d'habitation en Suisse étaient équipés d'une pompe à chaleur en 2024 toutes technologies confondues, un chiffre multiplié par cinq depuis l'an 2000, selon l'Office fédéral de la statistique.

«Face à la chaleur, nous en sommes à un début de prise de conscience. Il faut agir, car nos ressources locales nous permettent de mettre en place des systèmes de refroidissement durables», estime l'expert.