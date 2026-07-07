Une nouvelle hausse des températures est attendue durant les prochains jours. MétéoSuisse annonce un franchissement du seuil de canicule de degré 3 en Valais dès mercredi et jusqu’en début de semaine prochaine au moins. La situation pousse la nouvelle médecin cantonale valaisanne, Delphine Berthod, à mettre en garde la population.

Des «précautions simples» Canicule : mise en garde de la médecin cantonale valaisanne

Dans une information diffusée mardi, le Service de la santé publique (SSP) rappelle l’importance de se protéger de la chaleur, de s’hydrater régulièrement et de faire preuve de solidarité envers son entourage.

Faisant suite aux prévisions de MétéoSuisse pour les prochains jours, le SSP active à nouveau le palier 3 de son Plan canicule et fortes chaleurs.

Déshydratation et autres vertiges

«Ces conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé des plus vulnérables»; souligne le SSP, «en particulier pour les aînés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes, travaillant en extérieur». On parle ici de déshydratation, d'épuisement, de vertiges ou de coups de chaleur.

Le SSP rappelle aussi l’importance de faire preuve de solidarité envers ses proches et son entourage durant ces périodes de fortes chaleurs.

Conseils de prudence

Les partenaires du domaine sociosanitaire ont été invités par le SSP à maintenir les mesures de prévention déjà déployées et à les adapter, si nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation.

Le SSP rappelle également les précautions simples qui permettent de se préserver de la chaleur, soit: éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes; porter des vêtements légers et amples; préserver la fraîcheur du logement en fermant les fenêtres et les volets le jour, puis en les ouvrant la nuit; s'hydrater régulièrement et privilégier une alimentation légère et riche en eau.