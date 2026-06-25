La Suisse transpire, mais la situation est sous contrôle aux urgences hospitalières. Malgré la vague de chaleur, les hôpitaux du pays ne constatent pas de surcharge dans leurs services des urgences.

Malgré la vague de chaleur, les hôpitaux du pays ne constatent pas de surcharge dans leurs services des urgences.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) observe quotidiennement quelques situations liées à la canicule comme des malaises ou des déshydratations, mais sans que cela n'occasionne de surcharge, a-t-il indiqué mercredi à Keystone-ATS. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) enregistrent pour leur part une légère hausse des consultations pour déshydratation, touchant surtout les aînés et les personnes souffrant de pathologies chroniques.

Même son de cloche à Bienne, le Centre hospitalier ne constate pas d'augmentation «significative». Seuls quelques cas isolés liés à la chaleur ont été pris en charge aux urgences. Pour l'hôpital biennois, cela «laisse supposer qu'une grande partie de la population applique les mesures de prévention et de protection contre la chaleur», a dit un de ses responsables à Keystone-ATS.

L'hôpital fribourgeois (HFR) observe depuis le début de cette canicule une hausse de 10-15% des consultations aux urgences adultes et de 10% des hospitalisations.

Le Réseau hospitalier neuchâtelois a souligné qu'il fallait compter une dizaine de jours entre le début de la canicule et «les décompensations d'organes chez les patients chroniques et âgés». Les hôpitaux neuchâtelois ont également indiqué ne «pas avoir de force et de ressources en réserve pour renforcer les urgences».

Outre-Sarine et Tessin

La situation est identique dans les autres régions de Suisse. Les grands hôpitaux bernois ne traitent pour l'instant que quelques patients souffrant de troubles liés à la chaleur. Si la canicule devait se prolonger, ils seraient prêts à y faire face, soulignent les établissements de Berne et de Thoune. L'hôpital cantonal de Lucerne qualifie les cas liés à la chaleur d'"événement saisonnier habituel», a indiqué un porte-parole.

L’hôpital universitaire de Zurich a indiqué qu’un nombre croissant de personnes consultent pour des problèmes de santé liés à la chaleur. Dans la plupart des cas, les patients n’avaient pas suffisamment bu, avaient pratiqué une activité physique excessive par fortes chaleurs, s’étaient exposés trop longtemps au soleil ou souffraient de problèmes de santé préexistants.

Au Tessin, les hôpitaux ont observé une augmentation d'environ 10% des cas. «Ce chiffre confirme que les températures élevées ont déjà des répercussions concrètes sur la santé de la population», précise un responsable du Réseau hospitalier cantonal. A noter qu'à cette période le nombre d'admission est traditionnellement plus bas en raison du début des vacances scolaires tessinoises.

Aération nocturne et hydratation

Les établissements hospitaliers contactés par l'agence de presse Keystone-ATS se disent préparés et ont pris des dispositions. Celles-ci incluent l'aération nocturne des locaux, la fermeture des volets le jour, ou encore l'utilisation de ventilateurs et de systèmes de refroidissement. Aux HUG par exemple, le personnel multiplie les passages pour encourager les patients et patientes à s'hydrater.

A Bienne, du côté des médecins, un service de garde supplémentaire a été mis en place. De plus, l’équipe soignante peut également être renforcée si nécessaire.

L'HFR a déclenché son plan canicule: en plus des repas adaptés pour les patients et le corps médical, les tenues pour le personnel qui ne porte pas l’uniforme ont été allégées et les règles de télétravail élargies.

Pour la première fois cette année, l'hôpital fribourgeois lance une campagne pour encourager les patients ambulatoires et les visites à boire de l’eau, même sans avoir soif.

Situation similaire en France

En France, la situation est pour l'heure «normale» à l'échelle nationale, a déclaré mercredi la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur Franceinfo. Le premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé mardi un renforcement de la mobilisation du système de santé, en activant un plan dit Orsan au niveau 2 sur 4. Celui-ci inclut par exemple des déprogrammations d'opérations «en dernier recours».