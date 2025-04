Aarau, Schaffhouse, Thoune et Zoug, en Suisse alémanique, mais aussi Bellinzone et Lugano – en partenariat avec Mendrisio et Locarno-, en Suisse italienne, se rêvent capitale culturelle de la Suisse en 2030. Fin mars, elles ont déposé leur déclaration d'intention, confirmant leur volonté de soumettre une candidature officielle d'ici la fin de l'année.

Keystone-SDA ATS

Les autres villes ne sont désormais plus éligibles. «L'intérêt des six voire huit villes augmente non seulement la probabilité d'un choix varié pour la capitale culturelle 2030, mais démontre aussi que le concept est désormais reconnu dans tout le pays», déclare Daniel Rossellat, président de l'association capitale culturelle suisse (CCS) dans un communiqué publié mardi.

Premier obstacle levé

Avec ces déclarations d'intention, toutes acceptées par le jury national, les six villes ont franchi un premier obstacle. D'autres clarifications restent nécessaires comme l'intégration des acteurs culturels de la ville et de la région, la faisabilité opérationnelle, sans oublier un budget «rigoureux», approuvé par les instances compétentes.

«La simple participation au concours permet aux six villes participantes de développer une nouvelle dynamique en matière de culture et, au-delà, aussi sur le plan économique et social», souligne encore le syndic de Nyon (VD) et patron du festival Paléo.

Avec le dépôt du dossier au 31 décembre 2025, la candidature de la ville devient officielle. Les villes entreront alors officiellement en lice pour le titre de capitale culturelle suisse 2030.

Au printemps 2026, une délégation du jury de l'association nationale CCS visitera les villes candidates et la décision finale sera rendue en juin 2026.

Le jury est composé de onze personnalités issues du monde de la culture, de l'économie et de la politique comme la directrice du Théâtre populaire romand Anne Bisang, l'humoriste Vincent Kucholl, Raphaël Brunschwig, responsable de l'organisation et de la structure du Festival du film de Locarno, Cathy Flaviano, à la tête de Play Suisse SRG SSR, et Carine Zuber, ancienne programmatrice du Cully Jazz et directrice du Moods, à Zurich.

Un projet pilote

Tous les trois ans, une ville suisse, en général de plus de 20'000 habitants, sera désormais désignée capitale culturelle suisse pendant 365 jours. Ce projet, initié par Daniel Rossellat, a été intégré dans le message culture 2025-2028 du Conseil fédéral.

La Chaux-de-Fonds (NE) ouvrira le bal des capitales culturelles dans deux ans en 2027. Et les effets de ce nouveau titre se font déjà sentir sur cette ville, doublement récompensée par l'UNESCO: elle a lancé ou accéléré de nombreuses initiatives urbaines, comme le réaménagement des «Anciens abattoirs». Ils seront transformés en centre culturel et deviendront un lieu central des manifestations.