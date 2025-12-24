Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.12.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

NOËL : Le pape Léon XIV va célébrer mercredi soir sa première messe du réveillon de Noël dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. Le souverain pontife devrait dénoncer la guerre et la violence et rappeler les souffrances endurées par les populations. Le premier Américain à occuper le siège de Saint-Pierre a déjà multiplié les appels à la paix et à la réconciliation et rendu hommage aux victimes de la guerre dans le monde entier.

Vu dans la presse

IMPOSITION : L'opérateur en télécommunication Swisscom n'a pas encore reçu d'évaluation définitive de taxation pour les années 2023 et 2024 en raison d'une procédure d'opposition, rapportent mercredi le Bund et la Berner Zeitung. L'entreprise indique dans les journaux n'avoir payé que «provisoirement» des impôts, à hauteur de 310 millions de francs pour l'année dernière et 346 millions de francs pour 2023. En cause, le canton de Zurich qui réclame une part des impôts plus élevée que celle qu'il reçoit actuellement. Le groupe Swisscom a son siège social à Ittigen (BE), mais est imposable ailleurs, car il est actif dans toute la Suisse.

SANTÉ : Lâcher un gros mot peut améliorer les performances physiques et cognitives, relatent mercredi la radio-télévision suisse RTS et les journaux 24 Heures et Tribune de Genève sur leur site en ligne, relayant une étude britannique. Le phénomène serait directement lié au caractère tabou des gros mots, expliquent les chercheurs. Le fait de jurer a un pouvoir désinhibant qui permet de s'affranchir des contraintes sociales, ce qui a pour effet d'améliorer le pouvoir d'action. Les chercheurs veulent désormais étudier si cette technique peut être utilisée délibérément comme outil de préparation mentale avant des situations stressantes et si l'intensité des jurons module l'ampleur des bénéfices.

ALIMENTATION : La tendance des substituts de viande appartient au passé, clame mercredi dans la Neue Zürcher Zeitung le directeur du fabricant de viande Bell Marco Tschanz. Le chiffre d'affaires de la gamme de ces produits ne progresse plus que de 0 à 1% par an, ce qui explique pourquoi ils restent marginaux, indique-t-il. Le patron de Bell Suisse explique cette situation par leur goût, ainsi que leur haut degré de transformation. Bell table plutôt sur la viande cultivée en laboratoire grâce à sa participation dans la start-up néerlandaise Mosa Meat, ajoute M. Tschanz. Mais, relève-t-il, le processus d'autorisation est très complexe et fortement réglementé, c'est pourquoi il faudra encore au moins cinq ans avant que la viande de laboratoire n'atteigne le marché de masse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950) : décès de l'écrivain zurichois Adolf Attenhofer, auteur de plusieurs recueils de poésie ("Letzte Torheit», «Ausklang").

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du musicien britannique Lemmy Kilmister, fondateur du groupe Motörhead. Il est décédé en 2015, quatre jours après son 70e anniversaire.

Le dicton du jour

«Beau temps à Sainte-Adèle est un cadeau du ciel».