«Un choix stratégique» Cassis appelle à ouvrir un «nouveau chapitre» avec l'UE

ATS

18.10.2025 - 11:31

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé samedi les délégués du PLR à «regarder vers l’avenir» et à soutenir le nouveau paquet d’accords négocié avec l’Union européenne (UE). Il le juge «vital pour la prospérité et la souveraineté du pays».

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a lancé samedi à Berne un plaidoyer pour le paquet d'accords avec l'UE.
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a lancé samedi à Berne un plaidoyer pour le paquet d'accords avec l'UE.
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 11:31

18.10.2025, 11:49

Devant les délégués du parti réunis à Berne, le chef du DFAE a défendu «un choix stratégique, pas un caprice politique».

«La Suisse vit au coeur de l’Europe. Avec nos voisins, nous commerçons, travaillons, étudions. La qualité de ces relations détermine notre prospérité, notre sécurité et, au fond, notre qualité de vie», a souligné M. Cassis, rappelant que plus de la moitié des exportations helvétiques vont vers l’UE.

Diplomatie scientifique. Cassis met en garde contre les tensions mondiales sur la science

Diplomatie scientifiqueCassis met en garde contre les tensions mondiales sur la science

La Suisse, avec cet accord, «reste maîtresse de sa route», a assuré le conseiller fédéral. Il a relevé que sans les nouvelles étapes prévues, «le chemin bilatéral s’éteindra à moyen terme». Pas moins de 120 délégués du parti doivent prendre la parole pour s'exprimer durant la journée.

