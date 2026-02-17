  1. Clients Privés
Diplomatie – Iran Cassis demande au ministre iranien de protéger sa population

ATS

17.2.2026 - 19:32

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont reconnu des "vues différentes" sur la situation intérieure en Iran.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont reconnu des "vues différentes" sur la situation intérieure en Iran.
ATS

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a demandé à Genève à son homologue iranien Abbas Araghchi de protéger sa population civile. Lors de leur rencontre de mardi après-midi, il a relevé l'importance d'honorer les libertés fondamentales.

Keystone-SDA

17.02.2026, 19:32

Les deux ministres «ont reconnu des vues différentes» au sujet des nombreuses victimes et arrestations après la répression récente des manifestations en Iran, a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes au moins ont été tuées dans ces protestations contre le régime islamique.

M. Cassis a en revanche salué les discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran de mardi à Genève, facilitées par Oman. Il se réjouit de la possibilité d'une nouvelle série de pourparlers entre Washington et Téhéran. Même si aucune annonce précise n'a encore été faite sur une prochaine nouvelle rencontre par les responsables des deux Etats.

