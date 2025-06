Tout le monde, y compris Israël, reconnaît que la situation humanitaire à Gaza n'est pas tenable, a indiqué le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Cependant, seul Israël peut décider d'ouvrir les postes-frontières, ce qu'il n'a pas fait.

En marge de la séance du Conseil fédéral, Ignazio Cassis s'est exprimé sur la situation à Gaza et le conflit entre Israël et le Hamas. ATS

Keystone-SDA ATS

Tout le monde, y compris Israël, reconnaît que la situation humanitaire à Gaza n'est pas tenable, a indiqué le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Cependant, seul Israël peut décider d'ouvrir les postes-frontières, ce qu'il n'a pas fait. M. Cassis a aussi appelé à la désescalade suite aux frappes israéliennes contre l'Iran et à la riposte qui a suivi.

Seul un pays a le pouvoir de prendre cette décision, c'est le tragique de la situation, a relevé M. Cassis vendredi devant les médias à Berne. Le fait que tout le monde s'accorde sur la nécessité d'agir est toutefois positif, a ajouté le Tessinois, qui s'est rendu mardi et mercredi en Israël et en Cisjordanie.

Pour beaucoup de pays, la solution à deux Etats semble être la seule voie, a rappelé M. Cassis, avertissant toutefois qu'elle ne pouvait pas être imposée. Une lueur d'espoir pourrait venir d'une conférence à New York la semaine prochaine, qui permettrait peut-être de fractionner le problème. Le chemin sera toutefois très difficile.

M. Cassis, qui n'est pas revenu optimiste de son voyage, a aussi appelé à faire preuve de modestie face à une situation «incroyablement complexe».

Appel à la désescalade

Après les attaques israéliennes sur le territoire israélien et la riposte iranienne, le Conseil fédéral appelle à la désescalade, qui ne profite à personne, et condamne le recours à la violence, a déclaré M. Cassis. Et d'appeler au strict respect du droit international humanitaire.

Le personnel de l'ambassade, aussi bien à Téhéran qu'à Tel Aviv, se porte bien et est pleinement opérationnel, y compris dans son mandat de représentant des intérêts américains, a assuré le Tessinois.

A Téhéran, une alerte a été donnée peu avant l'attaque, ce qui a permis au personnel de se mettre en sécurité. Les ambassades sont en contact avec les ressortissants suisses sur place. Ils sont environ 200 en Iran et 29'000 en Israël.

M. Cassis a exhorté toutes les parties à utiliser tous les canaux diplomatiques disponibles, y compris les bons offices.