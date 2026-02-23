  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement Cassis: «nous ne pouvons pas tout faire» sur les droits humains

ATS

23.2.2026 - 10:10

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis estime qu'il faut chercher à atteindre un «impact réel» en termes de lutte pour les droits humains. «Nous ne pouvons pas tout faire» face à l'explosion des besoins, a-t-il dit lundi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a plaidé pour un recentrage des efforts en termes de droits humains sur la protection de l'individu et les libertés fondamentales.
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a plaidé pour un recentrage des efforts en termes de droits humains sur la protection de l'individu et les libertés fondamentales.
ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:10

23.02.2026, 10:57

«Pour rester crédibles», il faut faire preuve de «discipline», a ajouté le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Les ressources se raréfient» alors que les attentes semblent «illimitées».

«Nous devons concentrer nos efforts là où les droits sont les plus menacés», insiste encore le conseiller fédéral. La Suisse veut une approche recentrée sur la protection des individus et les libertés fondamentales.

Vingt ans après son lancement, le Conseil des droits de l'homme «doit plus que jamais être un lieu de véritable dialogue, au-delà des simples déclarations», insiste encore M. Cassis. Les avancées restent fragiles et inégales, selon lui.

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos