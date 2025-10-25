  1. Clients Privés
Tournée au Moyen-Orient Cassis salue une position commune sur Gaza à l'issue de sa tournée

ATS

25.10.2025 - 21:44

Ignazio Cassis a dit constater une position commune sur le plan pour la paix à Gaza en Jordanie, en Irak et au Koweït. «Tous soutiennent le cessez-le-feu et l'accès à l’aide humanitaire», a-t-il déclaré samedi à l'issue de sa tournée dans cette région.

Ignazio Cassis (au centre) a achevé une tournée diplomatique en Jordanie, en Irak et au Koweït.
Ignazio Cassis (au centre) a achevé une tournée diplomatique en Jordanie, en Irak et au Koweït.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 21:44

25.10.2025, 21:47

Le plan du président américain «a été salué par tous, car on n’en pouvait plus. Il était vraiment temps», a-t-il dit depuis le Koweït. Mais l’optimisme de Donald Trump sur la mise en œuvre de toutes les étapes du plan n’est pas partagé. «Les pays arabes sont conscients que de nombreux éléments, comme le désarmement du Hamas sont très complexes», a déclaré M. Cassis.

Affaires étrangères. Cassis partage ses impressions sur l'Irak au Koweït

Affaires étrangèresCassis partage ses impressions sur l'Irak au Koweït

Le doute plane encore sur comment procéder à ce désarmement. «Tous réfléchissent à quelles alliances nouer pour le faire pacifiquement, sans générer une autre guerre», a indiqué le conseiller fédéral.

