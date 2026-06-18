Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dernier hommage Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler 

ATS

18.6.2026 - 17:06

La Cathédrale Saint-Pierre était remplie à ras bord pour la cérémonie d'adieu à Jean Ziegler. Jeudi, inédit, l'Internationale aura été jouée à l'orgue et reprise en choeur dans ce stie emblématique pour rendre hommage à l'ancien conseiller national et sociologue.

Les hommages se sont succédé pendant deux heures et demie pour l'ancien conseiller national et sociologue Jean Ziegler (archives).
Les hommages se sont succédé pendant deux heures et demie pour l'ancien conseiller national et sociologue Jean Ziegler (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 17:06

18.06.2026, 17:09

Tout le peuple de gauche genevois, mais aussi des représentants onusiens et ressortissants d'autres pays voulaient être là. «La cérémonie va être aussi longue qu'un discours de Fidel Castro, mais je l'espère moins ennuyeuse», a prévenu le pasteur Emmanuel Rolland. Il ne se trompait pas, les hommages et chansons de militants qui faisaient se lever les téléphones comme dans un concert se sont succédé pendant près de deux heures et demie.

«Genève perd l'une de ses plus grandes consciences», a commencé la maire Christina Kitsos, devant tous les représentants de gauche au Conseil d'Etat. Les hommages ont rappelé les combats contre la famine et les injustices menés par l'ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.

«Jean Ziegler est connu, admiré», a affirmé l'ancienne présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey. Elle est revenue sur les accusations de traîtrise contre lui au moment où il s'en est pris aux banques suisses. «Rien n'est plus faux. Jean aimait la Suisse mais cet amour le rendait exigeant», a-t-elle ajouté avant de le remercier, au bord des larmes.

La renommée du socialiste dépassait largement les frontières nationales. Depuis son décès il y a une semaine, des sacs entiers d'hommages sont arrivés depuis le monde entier au domicile familial dans la campagne genevoise. Chiliens de Suisse, Congolais de Suisse, Palestiniens, Iraniens ou Sahraouis ont monté pendant la cérémonie l'importance de cet homme sur la scène internationale.

Carnet noir. L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Carnet noirL'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

«Un géant» à l'ONU

Pour tous les experts du système des droits humains à l'ONU, «Jean Ziegler ne sera pas seulement un prédécesseur. C'était un géant», a affirmé dans une lettre la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens Francesca Albanese. Le candidat à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon aurait souhaité être là mais a laissé un message vidéo.

«Il manquera toujours dans nos rangs», a-t-il dit au sujet de Jean Ziegler. «Chacun comprenait en le regardant la profondeur de ce qui l'engageait», selon lui.

La famille a ensuite parlé du Jean Ziegler moins connu, un être d'amour selon son épouse Erica, son fils Dominique et son petits-fils Théo. Le «militant» était aussi «confident» et «fédérateur», «un peu collant» dans cet enthousiasme. Et le pacifiste ne reculait pas devant une bataille de coussins ou des tirs au pistolet en plastique.

Mais l'activisme revient toujours. Il semblerait «qu'il ait manifesté contre le G7» tout en échappant aux gaz lacrymogènes et aux nasses, a dit Dominique Ziegler, metteur en scène connu, alors que des pancartes brandissaient son portrait dimanche dernier. «Mon père a été l'homme le plus détesté de Suisse» mais «je ne l'ai jamais entendu se plaindre», a-t-il ajouté. Jean Ziegler sera enterré au cimetière des Rois à Genève.

Décès de Jean Ziegler. «Perte inestimable», «Nous étions d'accord sur à peu près rien» – Les premières réactions

Décès de Jean Ziegler«Perte inestimable», «Nous étions d'accord sur à peu près rien» – Les premières réactions

Les plus lus

Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7
Le Ministère public ouvre une nouvelle enquête pénale suite au rapport Meylan
Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler
Grippe aviaire : plus de 13'000 éléphanteaux de mer morts sur une île isolée
Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits
Etats-Unis et Iran au Bürgenstock pour négocier après leur accord