Le bureau du Grand Conseil neuchâtelois proposera au plénum lors de la session du 30 juin de lancer un référendum des cantons contre les récentes modifications de la législation fédérale relatives au salaire minimum. Ces nouvelles dispositions prévoient que certaines conventions collectives de travail de droit privé l’emportent sur les lois cantonales en la matière.

Dans les cantons du Jura, de Bâle-Ville et au Tessin, les lois cantonales prévoient déjà que les CCT l'emportent sur les salaires minimaux. Ce n'est pas le cas à Genève et Neuchâtel (image prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Conseil des États et le Conseil national ont adopté vendredi dernier la modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail. «C'est une atteinte importante au fédéralisme et au processus démocratique», a fait savoir lundi le bureau du Grand Conseil.

Le salaire minimum neuchâtelois a été accepté en votation populaire en 2011, puis a obtenu la garantie de l’Assemblée fédérale en 2013 et a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral en 2017, à la suite d’un recours.

«Il est à souligner que le Conseil fédéral lui-même, à l’instar de nombreux cantons, s’est opposé à ce projet, estimant qu’une telle modification va à l’encontre de plusieurs principes de l’ordre juridique suisse, comme la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération et le principe de légalité, qui sont garantis par la Constitution», peut-on lire dans le communiqué.

Indexation plus possible?

Dans les cantons du Jura, de Bâle-Ville et au Tessin, les lois cantonales prévoient déjà que les CCT l'emportent sur les salaires minimaux. Ce n'est pas le cas à Genève et Neuchâtel. Une clause de sauvegarde a été prévue et les salaires ne baisseront pas dans ces deux cantons.

Ces derniers sont toutefois gelés jusqu'à ce que ceux fixés dans les CCT concernées les dépassent. A Genève et Neuchâtel, les salaires minimaux sont indexés au coût de la vie. La réforme bloque cette progression.

Le professeur de droit constitutionnel à l'Université de Neuhcâtel, Pascal Mahon a déclaré dans une interview à Arcinfo que ce changement pourrait créer de nouveaux conflits juridiques. «Un travailleur pourrait faire valoir, dans quelques années, que la loi cantonale prévoit une indexation du salaire minimum, alors que le droit fédéral aurait gelé ce montant».

Le canton de Vaud a accepté le 14 juin d'inscrire le salaire minimal dans la Constitution. Si la réforme entre en vigueur, il faudra voir si elle le sera avant ou après que le canton n'ait légiféré sur le sujet. En Valais, la population se prononcera en votation sur le salaire minimal, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil s'y sont opposés.

Conformément à l’article 141 de la Constitution fédérale et aux articles 67 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques, huit cantons ont la possibilité de demander un référendum et de provoquer une votation à l’encontre d’une loi fédérale.