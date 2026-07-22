blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Fedpol considère les membres du club de motards Hells Angels comme une menace pour la sécurité de la Suisse.

Actu et dicton du jour Ce célèbre club de motards est dans le viseur de l’Office fédéral de la police

Les points forts du jour

MUSIQUE : The Cure retrouve mercredi soir son public sur la grande scène du Paléo festival de musique.

LOUVRE : La galerie d'Apollon du musée du Louvre, à Paris, lieu du spectaculaire vol de bijoux en octobre 2025, va être à nouveau accessible au public mercredi, mais sans vitrines ni bijoux exposés.

AUTRICHE : la maison natale du dictateur nazi Adolf Hitler à Braunau-am-Inn, en Autriche, accueille désormais un commissariat de police qui ouvre officiellement ses portes mercredi.

Vu dans la presse

CRIMINALITÉ : L'Office fédéral de la police (fedpol) considère les membres du club de motards Hells Angels comme une menace pour la sécurité de la Suisse, révèlent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'avocat des Hells Angels a demandé l'été dernier à fedpol si les membres du club de motards étaient considérés comme une menace concrète pour la sécurité, sur quelle base reposait cette évaluation et depuis quand elle existait.

L'office fédéral a rejeté la demande, invoquant des procédures en cours ainsi que la protection de la sécurité intérieure et extérieure. Ni les rapports annuels 2024 et 2025 de fedpol ni celui sur la sécurité du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne mentionnent explicitement les Hells Angels comme un groupe représentant une menace pour la sécurité.

BURKINI : La justice a suspendu l'interdiction à Genève des maillots de bain couvrants adoptée en mars par la majorité de droite du Grand Conseil genevois, rapportent mercredi la RTS, la Tribune de Genève et Le Courrier. La Chambre constitutionnelle a accordé l'effet suspensif à un recours déposé en juin par la Coordination pour des baignades inclusives.

«Les recourants soulèvent des griefs a priori pertinents en ce qui concerne les atteintes à plusieurs droits fondamentaux», a écrit le tribunal, qui ne se prononce pas sur le fond. La loi interdit le port du burkini, mais aussi de maillots de bain anti-UV couvrants.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : décès du chanteur britannique Ozzy Osbourne, légende du heavy metal et meneur charismatique du groupe Black Sabbath.

- Il y a 10 ans (2016) : un lycéen germano-iranien de 18 ans abat neuf personnes dans un centre commercial de Munich. Le jeune homme, psychologiquement fragile, se suicide ensuite. Il vénérait l'extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik.

- Il y a 25 ans (2001) : l'extrémiste de droite Marcel Strebel est abattu de plusieurs balles de fusil d'assaut lors d'une dispute à Berthoud (BE). L'ancien chef du Front patriotique avait connu de nombreux démêlés avec la justice.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance de la chanteuse française Mireille Mathieu ("Acropolis Adieu», «Mille Colombes», «Une femme amoureuse"). Au cours de sa carrière, «la demoiselle d'Avignon» a vendu près de 200 millions de disques.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance du réalisateur et scénariste américain Paul Schrader, auteur des scénarios de «Taxi Driver» ou de «Mosquito Coast» et réalisateur d'"American Gigolo».

- Il y a 80 ans (1946) : naissance de l'acteur américain Danny Glover ("La Couleur pourpre», «L'arme fatale").

- Il y a 80 ans (1946) : naissance de l'écrivain français Paul-Loup Sulitzer ("Money», «Cash», «Le roi vert"). Il est décédé en 2025.

Le dicton du jour

«Sainte-Madeleine pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle remplit le grenier de froment».