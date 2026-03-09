Le Grand Conseil valaisan a entamé lundi matin sa semaine de débats en respectant une minute de silence à la mémoire des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Un moment fort en émotions.

Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana, à l'occasion du début de la session de mars du Grand Conseil valaisan. ats

Keystone-SDA ATS

Comme pour la catastrophe de Blatten en juin dernier, le Parlement cantonal a chamboulé son ordre du jour de la session de mars.

Présidente du Parlement, Patricia Constantin a entamé la matinée en prenant la parole avant de demander aux députés et aux membres du Conseil d'Etat présents incorpore, de respecter une minute de silence.

«On n'oubliera jamais»

Durant sa prise de parole, la socialiste a notamment cité l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela: «l'espoir est une arme puissante, même dans les moments les plus sobres. J'ouvre cette session dans une atmosphère emprunte d'émotions et de gravité.»

«Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Ce drame a bouleversé nos coeurs. On n'oubliera jamais», a poursuivi Patricia Constantin.

«Profondément bouleversés»

Président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard s'est ensuite exprimé: «depuis le 1er janvier, notre canton n’est plus tout à fait le même. Le drame de Crans-Montana a brisé des familles. Il a touché de plein fouet notre jeunesse... et ému l’ensemble de la communauté. Il nous a toutes et tous profondément bouleversés. Depuis ce 1er jour de l’an, il ne s’est pas passé un seul jour sans que nous pensions aux victimes et à leurs proches ainsi qu'aux blessés. A celles et ceux qui luttent encore pour la vie. Ce drame nous marquera à vie, c'est certain.»

Pour l'élu socialiste, «un immense élan d'humanité s’est révélé», dès les premiers instants du drame. «Des jeunes ont porté secours à d’autres jeunes. Des passants ont ouvert leurs bras. Les premiers intervenants sont arrivés sur place avec un courage et une détermination exemplaire. L'Hôpital du Valais était presque plein au moment du drame et est pourtant parvenu à prendre en charge des dizaines de patients dans des conditions extrêmes.»

«Un moment nécessaire»

«Cet engagement solidaire s’est d’ailleurs exprimé bien au-delà de nos frontières, grâce à des cantons et pays voisins qui ont participé aux secours et, surtout, ouvert les portes de leurs hôpitaux. Qu’ils en soient sincèrement remerciés. Nous n’oublierons jamais», a poursuivi l'homme politique.

Mathias Reynard est également revenu sur la cérémonie nationale mise sur pied le 9 janvier à Martigny. «Il s'est agi d'un moment nécessaire. D'un moment de recueillement et d'unité qui a permis aux personnes en peine d'être entendues, soutenues et accompagnées», a-t-il résumé.

Diverses formes de soutien

Le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a rappelé les décisions politiques prises par le Conseil d'Etat, comme verser une aide d'urgence de 10'000 francs aux proches des personnes décédées et à celles gravement blessées et hospitalisées. Le canton du Valais a également pris à sa charge les frais funéraires et le rapatriement des corps. La création d'une Fondation et sa dotation à hauteur de 10 millions de francs par le Canton devront être validées par le Parlement, lundi après-midi.

Le Conseil d’Etat rencontrera très prochainement les victimes et leurs proches. «A cette occasion, nous partagerons un moment qui se veut un espace d’échange, d’écoute et de soutien. Chacun pourra, s’il le souhaite, s’exprimer librement, poser des questions et obtenir des informations sur les aides existantes», a conclu Mathias Reynard.