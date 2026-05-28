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Epidémie d’Ebola «Ce n'est pas juste», dit Tedros à la population de l'Ituri

ATS

28.5.2026 - 15:16

«Ce n'est pas juste». Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyeus a envoyé jeudi un message de compassion à la population de l'Iturii, frappée par Ebola dans l'est de la RDC. «Vous n'êtes pas seuls», a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus garantit à la population de l'Ituri que l'institution est là pour les aider (archives).
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus garantit à la population de l'Ituri que l'institution est là pour les aider (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 15:16

28.05.2026, 15:30

Sur les réseaux sociaux, M. Tedros, qui se rendait dans la région, a répété que l'épidémie venait s'ajouter au paludisme, à la faim et à l'insécurité dans ce territoire de l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Plus de 90% des cas sont observés dans cette région.

«Je sais que beaucoup d'entre vous sont épuisés», ajoute le directeur général. Auparavant, il avait appelé tout le monde à oeuvrer pour faire face à cette épidémie.

Epidémie d’Ebola. En RDC, des assaillants forcent un hôpital pour reprendre un corps, l'armée intervient

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Il affirme encore que l'Ituri «sait déjà comment se battre» contre Ebola. Et il a rendu hommage notamment aux travailleurs de santé de la région malgré les conditions «difficiles» et les ressources «souvent insuffisantes».

Il a à nouveau demandé aux parties au conflit un cessez-le-feu, au moins pour laisser passer ceux qui luttent contre Ebola. Il sait également «la colère» et «la méfiance» de certaines parties de la population mais garantit que l'OMS est là à leurs côtés. «Nous sommes là pour vous aider», a-t-il aussi dit.

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