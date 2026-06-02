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Essence, vacances, loyers... L'effet de la guerre en Iran sur votre porte-monnaie – Ce n'est que le début

Andreas Fischer

2.6.2026

Le choc n'est pas de courte durée: le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran continue de tenir l'économie mondiale en haleine. Le pétrole, les transports et l'énergie restent chers, l'inflation repart à la hausse. Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse ?

Personne ne devrait s'attendre à une baisse des prix.
Personne ne devrait s'attendre à une baisse des prix.
KEYSTONE

Andreas Fischer

02.06.2026, 04:30

02.06.2026, 08:58

Essence, vacances, hypothèques, loyers: le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran continue de tenir l'économie mondiale en haleine. De nombreux spécialistes avaient certes espéré que ce dernier ne perturberait que brièvement l'économie mondiale. Mais la crise s'éternise: le pétrole et le gaz restent chers, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et la crainte d'une nouvelle vague d'inflation grandit.

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L'économie mondiale peut-elle encore s'en remettre ? Ou n'en sommes-nous qu'au début des conséquences économiques ? Un aperçu des principaux développements et de leur impact sur la Suisse.

Quelle est la situation actuelle dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran ?

Les Etats-Unis et l'Iran négocient certes la libération du détroit d'Ormuz, mais la situation reste fragile. Selon le manager allemand de la chimie Rainer Seele, même une ouverture ne permettrait pas un retour immédiat à la normale: le rétablissement des chaînes d'approvisionnement prendrait des mois, les réserves stratégiques devraient être reconstituées et les matières premières resteraient rares jusqu'à la fin de l'année.

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Bref, même une percée diplomatique n'éliminerait pas la pression sur les prix du jour au lendemain. C'est pourquoi l'OCDE prévoit une inflation de 4,0 % pour le G20 en 2026, soit 1,2 point de pourcentage de plus que ce qui était prévu auparavant. Ce n'est qu'en 2027 qu'elle devrait redescendre à 2,7 %, si le choc énergétique s'atténue.

Une nouvelle crise menace-t-elle donc l'économie mondiale ?

Ce n'est pas nécessairement une crise financière classique qui menace, mais un dangereux mélange de croissance plus faible et d'inflation plus élevée. C'est précisément ce qui met mal à l'aise les banques centrales. La Banque centrale européenne (BCE) prévient que le choc de l'approvisionnement énergétique entraîne des risques à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour la croissance.

La méga-inflation de 2022 est-elle de retour ?

Pas à l'identique. A l'époque, les suites de la pandémie, le début de la guerre de Poutine contre l'Ukraine, la crise énergétique et le chaos de la chaîne d'approvisionnement se sont conjugués. La crise actuelle touche surtout le pétrole et le gaz.

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Mais ce choc peut lui aussi se propager. L'économiste en chef de la BCE Philip Lane prévient que même si la guerre est résolue rapidement, le choc énergétique actuel pourrait avoir un impact plus long sur l'inflation, notamment en raison de la constitution de stocks et d'alternatives énergétiques plus chères.

L'inflation augmentera-t-elle aussi fortement en Suisse ?

Probablement pas aussi fortement que dans la zone euro. La Suisse dispose de deux facteurs de protection: le franc fort et une inflation traditionnellement plus faible. Malgré tout, les spécialistes s'attendent à ce que le renchérissement suisse atteigne environ deux pour cent. Mais cela se situerait encore dans la marge de fluctuation de la BNS de zéro à deux pour cent. On ne craint pas actuellement une spirale prix-salaires.

Et que signifie concrètement la crise de l'économie mondiale pour la Suisse ?

La Suisse est mieux protégée que de nombreux autres pays, mais elle n'est pas immunisée. Le franc fort atténue certes l'inflation importée. Mais en même temps, la Suisse ressent des disruptions dans les exportations, le tourisme, les marchés financiers et les chaînes d'approvisionnement.

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Jan-Egbert Sturm, directeur du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich (KOF), met même en garde contre des pertes de prospérité: l'énergie plus chère fait perdre de la valeur aux revenus, les coûts de transport plus élevés renchérissent les produits et une demande plus faible pourrait aussi affecter les entreprises suisses plus tard.

Le «véritable problème» n'est donc pas la hausse du prix de l'essence en soi, mais une perte de prospérité insidieuse. Le franc fort nous protège certes d'une partie de l'inflation importée. Mais la Suisse vit des exportations, de l'ouverture des marchés, du tourisme et d'une économie mondiale forte. Si l'Europe s'affaiblit, si les entreprises investissent moins et si les consommateurs deviennent plus prudents, cela touchera tôt ou tard les entreprises et les emplois dans notre pays.

La BNS doit-elle augmenter son taux directeur ?

Actuellement, la plupart des gens ne s'y attendent pas. Selon l'enquête UBS-CFA, deux tiers des experts interrogés s'attendent à ce que les taux directeurs restent inchangés lors de la prochaine décision de la Banque nationale suisse (BNS) en juin. La majorité s'attend à ce que le taux directeur reste à zéro pour cent jusqu'au début de 2027, même si la probabilité d'une hausse des taux a augmenté. La BNS attendra probablement avant d'augmenter les taux tant que l'inflation ne dépassera pas clairement la marge de fluctuation.

Qu'en est-il des taux hypothécaires ? Les loyers augmenteront-ils ?

A court terme, il ne devrait pas y avoir de mouvement spectaculaire au niveau du taux d'intérêt de référence hypothécaire, qui reste depuis un an à son plus bas niveau historique de 1,25 pour cent. Les hypothèques individuelles d'une durée de trois à cinq ans sont certes déjà devenues légèrement plus chères, car les coûts de refinancement des banques augmentent. Mais le grand choc des taux d'intérêt n'a pas encore eu lieu.

Si le conflit devait se prolonger, il faudrait s'attendre à un bond plus important de l'inflation, qui pourrait également contraindre la BNS à relever ses taux plus tôt que prévu. «Dans un tel cas, le taux d'intérêt de référence pourrait déjà augmenter en mars 2027 ou même en décembre 2026», écrit l'UBS.

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Mais l'évolution inverse est également possible, ajoute-t-elle. Si un choc pétrolier devait entraîner une récession, cela pourrait conduire à des taux d'intérêt négatifs et maintenir le taux d'intérêt de référence encore plus longtemps à son niveau actuel.

Bref, les loyers eux-mêmes ne devraient pas augmenter à court terme. Toutefois, les frais annexes pourraient augmenter en raison du renchérissement du mazout, du gaz, de l'électricité ou des frais généraux d'exploitation.

Que signifie la guerre en Iran pour le tourisme suisse ?

L'été devrait être plus faible: La guerre en Iran touche durement le secteur touristique suisse. BAK Economics prévoit pour la saison d'été 2026, pour la première fois depuis la pandémie de Covid, un recul des nuitées (de 1,0%).

Les marchés lointains sont particulièrement touchés, car les vols sont plus chers et les principales plates-formes du Proche-Orient ont été temporairement mises à contribution. Selon les prévisions, ce sont surtout les hôtes d'Inde et d'Asie du Sud-Est qui feront défaut. La demande intérieure augmente certes quelque peu, mais ne peut pas compenser entièrement les pertes.

Malgré la crise mondiale, les cours boursiers augmentent: pourquoi ?

Parce que les marchés sont actuellement fortement poussés par le boom de l'IA. Le SMI, le Nasdaq et d'autres indices se sont nettement redressés malgré les risques géopolitiques. Le SMI est récemment revenu près de son plus haut historique. Pourtant, dans le même temps, les perspectives fondamentales se sont détériorées en dehors du secteur technologique.

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Ce n'est pas une contradiction, mais plutôt un signal d'alarme: la bourse parie sur l'avenir de l'IA, alors que de nombreuses autres entreprises ressentent déjà une hausse des coûts et un affaiblissement de la demande. De nombreux analystes sont en outre d'avis que les marchés sous-estiment actuellement massivement le risque de taux d'intérêt durablement élevés.

En réalité, la hausse de l'inflation, les prix élevés du pétrole et la détérioration des finances publiques devraient peser bien plus lourdement sur les évaluations. La banque centrale américaine (Fed) pourrait notamment être contrainte de maintenir plus longtemps une politique monétaire restrictive.

Quelle est la situation de l'économie américaine ?

Aux États-Unis aussi, les pressions inflationnistes augmentent à nouveau, et ce à un niveau jamais atteint depuis trois ans. Il devient donc plus difficile pour la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser rapidement les taux d'intérêt. Tant que les prix de l'énergie resteront élevés, la Fed devrait rester prudente, même avec son nouveau chef.

Et qu'en est-il de la zone euro ?

L'Europe est plus vulnérable que les Etats-Unis, car de nombreuses industries dépendent fortement des prix de l'énergie et des chaînes d'approvisionnement mondiales. Reuters rapporte que la guerre en Iran fait exploser les coûts et pèse sur l'industrie européenne. En Allemagne, l'industrie a stagné en mai et s'est même contractée en France.

La Banque centrale européenne est donc confrontée à un dilemme. En fait, les économies de la zone euro auraient besoin d'un soutien monétaire, mais en même temps, l'inflation contraint la BCE à durcir sa position.

Avec des documents d'agence.

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