Trump tape fort sur la Pharma : comment la Suisse encaisse le coup?

Une taxe d'importation de 100 pour cent est une intervention massive. Mais selon les économistes, la politique des prix de l'administration Trump est plus grave pour l'industrie pharmaceutique suisse. Celle-ci coûte également de l'argent au site suisse.

En 2024, Roche a ouvert un nouveau centre de recherche et de développement à Bâle. La politique de Trump en matière de droits de douane et de prix pourrait inciter les groupes pharmaceutiques suisses à délocaliser leurs activités de recherche aux Etats-Unis. Keystone (Archivbild)

Pas le temps ? blue News résume pour toi À partir d'octobre, Donald Trump prévoit d’imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments brevetés importés – une mesure qui touche directement l'industrie pharmaceutique suisse, très tournée vers l’exportation.

Les géants comme Roche et Novartis restent confiants : leurs stocks, leurs investissements aux États-Unis et certaines optimisations fiscales leur permettent de limiter l’impact.

Mais à plus long terme, la combinaison entre ces droits de douane et la régulation des prix voulue par Trump menace la recherche, affaiblit l’attractivité économique de la Suisse et complique l’accès au marché américain, surtout pour les petites entreprises. Montre plus

Le président Trump revient à l’un de ses chevaux de bataille : les droits de douane. À partir du 1er octobre, les importateurs de médicaments brevetés aux États-Unis devront s’acquitter d’une taxe de 100%. Concrètement, cela signifie qu’une boîte de comprimés valant 10 francs coûtera 10 francs de plus rien qu’en droits d’importation.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la Suisse. Depuis 2020, la croissance économique helvétique repose à 40% sur le secteur chimique et pharmaceutique, selon Fredy Hasenmaile, chef économiste chez Raiffeisen. Or, plus d’un quart des exportations pharmaceutiques suisses sont destinées aux États-Unis, souligne-t-il.

Pourtant, ni en Suisse ni à l’international, l’heure n’est à la panique. Les marchés, pourtant souvent prompts à surréagir, n’ont affiché que de légères pertes en ouverture. Les actions de Roche et Novartis, après un repli initial, se redressaient déjà en milieu de matinée.

Pas de panique dans le secteur

L'absence de panique chez les géants pharmaceutiques suisses s'explique par plusieurs facteurs. Michael Bolliger, Chief Investment Officer pour la Suisse et les marchés émergents mondiaux chez UBS, souligne d’abord l’importance des stocks accumulés aux États-Unis : «Les réserves suffisent jusqu’à la mi-2026, voire partiellement jusqu’en 2027. D’ici là, ils n’auront probablement pas besoin d’importer, ou très peu, ce qui leur permet d’éviter pour l’instant les droits de douane.»

Ils pourraient également bénéficier de plusieurs options pour réduire les droits de douane à l'importation. «Pour un médicament, les coûts de fabrication réels ne représentent qu’une petite part du prix total. Le reste correspond à la recherche et développement, la distribution, le marketing et d’autres services, qui ne sont actuellement soumis à aucun droit de douane.» Une autre solution serait d’utiliser les filiales existantes dans l’UE pour exporter ensuite vers les États-Unis. «Jusqu’à présent, on pensait que les 15 % de droits de douane appliqués aux produits venant de l’UE concernaient tous les biens, y compris les produits pharmaceutiques.»

Selon Bolliger, ils savent que les dirigeants d’entreprise se soucient depuis longtemps des droits de douane et qu’ils disposent de plusieurs moyens pour y faire face.

Roche et Novartis déjà présents aux États-Unis

Un autre aspect important est que Roche et Novartis investissent déjà aux États-Unis et ont annoncé leur intention de continuer à se développer sur ce marché. Roche prévoit d’y investir 50 milliards de dollars, tandis que Novartis envisage 23 milliards. Grâce à ces investissements, ils peuvent espérer être exemptés des lourds tarifs douaniers, ou du moins bénéficier d’un taux réduit.

«Le secteur pharmaceutique décentralise et régionalise sa production depuis déjà longtemps», souligne Hasenmaile. La pandémie de Covid-19 a cependant entraîné un changement de mentalité. Construire aujourd’hui une nouvelle usine aux États-Unis reste une opération coûteuse. Il explique: «La construction prend environ cinq ans, et il est difficile de trouver aux États-Unis des spécialistes possédant la qualité requise.» Par ailleurs, leurs salaires sont élevés, tout comme ceux des autres ressources nécessaires à la production. «À cela s’ajoute désormais l’incertitude liée à la planification, en raison de la politique imprévisible de l’administration Trump.»

Il faut également prendre en compte, selon l’économiste d’UBS Bolliger, que toutes les entreprises pharmaceutiques suisses ne disposent pas des moyens pour s’étendre aux États-Unis. «C’est pourquoi les droits de douane représentent déjà un problème pour l’ensemble du secteur pharmaceutique suisse.»

Le plus grand problème que les droits de douane : le diktat des prix

Les entreprises qui exportent vers les États-Unis des médicaments protégés par des brevets font face à un défi encore plus important que la menace des droits de douane : la politique de prix que Trump pousse parallèlement. Il exige que le prix des médicaments brevetés aux États-Unis ne dépasse pas celui pratiqué dans le pays où les coûts sont les plus bas, du moins pour ce qui concerne les montants remboursés par les assurances maladie.

Selon Hasenmaile, cette régulation des prix pèse sur les marges des entreprises et mettrait sous pression la recherche et le développement dans le secteur. Par conséquent, la position de la Suisse en tant que centre de recherche et d’industrie serait menacée.

Bolliger prévoit par ailleurs que, si les droits de douane sont maintenus, ils pousseront à long terme les entreprises à investir davantage aux États-Unis, au détriment d’autres pays, dont la Suisse. Il juge également probable que certaines entreprises suisses délocalisent une partie de leurs activités vers les États-Unis.

L’association Scienceindustries, qui regroupe les entreprises de l’industrie chimique, pharmaceutique et biotechnologique, exprime elle aussi ses inquiétudes. Selon elle, les droits de douane et les barrières commerciales ne nuisent pas seulement à la compétitivité, mais freinent aussi les investissements dans la recherche et le développement, particulièrement coûteux dans le secteur pharmaceutique. L’association a expliqué cela à l’agence AWP, soulignant que les innovations et les nouvelles thérapies en seraient directement impactées.

Conséquences négatives aux États-Unis

Les droits de douane et la politique tarifaire de l’administration Trump pourraient aussi avoir des répercussions négatives pour les consommateurs américains. «Les droits de douane entraînent toujours une hausse des prix», affirme Bolliger. En d’autres termes, les mesures que le président Trump met en place pour rendre les médicaments moins chers aux États-Unis risquent en réalité de faire grimper leurs prix.

Hasenmaile estime également qu’il est très probable que les consommateurs américains devront supporter une partie des droits de douane. «Pour les médicaments protégés par un brevet, il s’agit de produits à fort pouvoir de fixation des prix, car les alternatives sont limitées», explique l’économiste en chef de Raiffeisen. «C’est pourquoi l’administration américaine doit veiller à ce que cette mesure ne se retourne pas contre elle.» Bolliger illustre ce point par un exemple classique d’économie politique : «Si vous avez besoin d’insuline, vous l’achetez, même si elle coûte plus cher, car sinon vous risquez votre vie.» En conséquence, les consommateurs disposent de moins d’argent pour d’autres biens.

Retournement de situation avant les élections de mi-mandat ?

En fin de compte, cette hausse des prix aux États-Unis pourrait pousser l’administration Trump à revoir sa politique douanière et tarifaire. Bolliger anticipe un ajustement avant les élections de mi-mandat l’année prochaine, si les prix des biens continuent d’augmenter, comme le prévoient les projections. Hasenmaile partage cette vision et ajoute : «Trump est prêt à accepter certaines mesures strictes, mais si la population en souffre et que le mécontentement se propage, il devrait rapidement faire marche arrière.»

Les élections de mi-mandat, véritable test de popularité pour le gouvernement Trump, se tiendront pour la plupart à l’automne 2026. D’ici là, l’industrie pharmaceutique, comme d’autres secteurs économiques, s’attend à continuer de naviguer entre hauts et bas, comme cela se produit déjà depuis plusieurs mois.

