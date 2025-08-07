  1. Clients Privés
blue News décrypte Le vrai contenu de la note de Parmelin sur les douanes

Petar Marjanović

7.8.2025

Peu avant la rencontre délicate à Washington, le ministre de l'Économie Guy Parmelin a été photographié avec une note bien visible. Mais que contient-elle?

Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin de retour après des négociations avec les États-Unis

Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin de retour après des négociations avec les États-Unis

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Économie Guy Parmelin ont atterri à 7h20 à l'aéroport de Berne, après avoir voyagé aux États-Unis à bord du jet du Conseil fédéral. Ils s'étaient rendus mardi soir à Washington pour présenter une nouvelle offre et éviter in extremis les droits de douane américains. Les droits de douane de 39% sur les exportations suisses annoncés par les États-Unis sont officiellement entrés en vigueur jeudi matin. À ce moment-là, les discussions de dernière minute entre la délégation suisse et les représentants américains n'avaient pas encore abouti à un changement.

07.08.2025

Petar Marjanović

07.08.2025, 10:09

07.08.2025, 14:39

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Lors de la visite de la délégation suisse à Washington, Guy Parmelin a été photographié avec une note partiellement lisible.
  • On y lit en grandes lettres: «Thank you».
  • Cette mention peut sembler banale – mais il s’agit en réalité d’un réflexe diplomatique acquis par l’expérience.
Montre plus

Quelques minutes avant la rencontre tendue avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Washington, Guy Parmelin tenait une simple chemise blanche à la main. Un photographe de l’agence de presse AFP a appuyé sur le déclencheur au bon moment – révélant ainsi au monde une partie du mémo du ministre suisse de l’Économie.

blue News a analysé le pense-bête. On ne peut pas en lire grand-chose, mais une chose est claire: dans le premier paragraphe, on distingue nettement la formule «Thank you for your...», soit «Merci pour votre...» en français. On y retrouve également des mots comme «une grande opportunité et responsabilité». Selon le «Blick», il y est aussi question d’«une grande responsabilité dans les semaines à venir».

Guy Parmelin (à droite) avec son antisèche à côté de Karin Keller-Sutter.
Guy Parmelin (à droite) avec son antisèche à côté de Karin Keller-Sutter.
AFP

Ce qui peut d’abord sembler être une simple entrée en matière sans importance s’avère, à y regarder de plus près, être une manœuvre diplomatique habile – ou du moins une précaution bien intentionnée. Quiconque négocie en anglais le sait: le ton fait toute la différence. Et commencer par des remerciements peut avoir un grand impact.

Le «Thank-you-Moment» comme leçon de l'histoire

Le fait que l'absence de remerciements ne soit pas bien perçue à Washington est bien connu dans les milieux diplomatiques – et a même marqué l'histoire. Lors de la première rencontre de Volodimir Selenskyj avec Donald Trump à la Maison Blanche, le président ukrainien ne l'a pas remercié dès le début de l'entretien – Trump s'en est publiquement offusqué et a ensuite parlé de manque d'estime.

On ne sait pas si d'autres notes de conversation, des chiffres ou des formulations se trouvaient sur le bout de papier. La version haute résolution de la photo n'a pas été publiée – mais l'image a beaucoup circulé via WhatsApp parmi les journalistes du Palais fédéral. Les rédactions ont tenté ensemble de décrypter les autres lignes – sans succès jusqu'à présent.

Droits de douane :

Droits de douane : "le scénario d'horreur s'est réalisé"

"Pour nos entreprises, ça veut dire (que) 15% des exportations seront éliminées et ça veut aussi dire que des dizaines de milliers de postes de travail sont mis en péril en Suisse", estime le directeur de Swissmem, Stefan Brupbacher.

07.08.2025

