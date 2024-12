Céline Amaudruz : une seconde grossesse «incertaine» et «pas sans risque» !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FORMATION : Le Conseil des EPF (Ecoles polytechniques fédérales) doit annoncer vendredi sa décision définitive sur le triplement des taxes d'étude pour les étudiants étrangers de l'EPFL et l'EPFZ domiciliés en Suisse. Les associations d'étudiants des deux hautes écoles scientifiques s'opposent à cette hausse. Une consultation a été lancée cet été.

HORLOGERIE : Quatre ans après l'inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art au patrimoine immatériel de l'UNESCO, l’association Arc horloger sera créée vendredi après-midi à La Chaux-de-Fonds. Portée par arcjurassien.ch, Grand Besançon Métropole et le Parc naturel régional du Doubs horloger, cette étape sera l’occasion pour les détenteurs des savoir-faire (artisans, manufactures, centres de formation, musées) de prendre le relais dans la conduite du projet Arc horloger.

FRANCE : Emmanuel Macron reçoit vendredi plusieurs dirigeants politiques allant du PS aux LR en passant par ceux de son propre camp en vue de la formation d'"un gouvernement d'intérêt général» après la censure de Michel Barnier mercredi. Le chef de l'Etat, qui s'est dit à la recherche d'un «arc de gouvernement», a tenté la veille de reprendre la main lors d'une allocution télévisée, où il a promis la nomination d'un nouveau Premier ministre «dans les prochains jours».

COMMERCE INTERNATIONAL : Ursula von der Leyen se trouve au sommet des pays du Mercosur qui s'est ouvert la veille à Montevideo pour faire avancer l'accord de libre-échange avec l'UE, en discussions depuis plus de 20 ans. La présidente de la Commission européenne donnera ce vendredi une conférence de presse conjointe avec les présidents de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, membres fondateurs du Mercosur. Après le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a emboîté le pas du président Macron affirmant qu'il n'accepterait pas le projet «sous cette forme», l'Italie a rejoint le front du refus, tout comme l'Autriche ou les Pays-Bas qui ont déjà exprimé leurs réticences.

Vu dans la presse

PARLEMENT : La conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE) ne participe pas à la session parlementaire d'hiver en raison d'une grossesse critique. «Je suis à près de cinq mois de grossesse», annonce-t-elle dans la Tribune de Genève et 24 heures. La Genevoise de 45 ans est «sous une étroite observation médicale» pour cette seconde grossesse «incertaine» et «pas sans risque» pour sa santé. La politicienne a décidé de révéler cette grossesse en partie pour couper court aux interrogations qui commençaient à circuler sous la Coupole fédérale.

CAISSE MALADIE : Le sénateur Mauro Poggia (MCG/GE) défendra lundi prochain au Conseil des Etats l'initiative genevoise visant à mettre en place une base légale permettant aux cantons de se doter de caisses cantonales uniques. «Même les plus libéraux doivent constater que la concurrence ne fonctionne pas pour les assurances maladie», estime M. Poggia dans une interview à la Tribune de Genève et 24 heures. Si la caisse unique peut «faire peur» de prime abord, le système existe déjà dans certains domaines, comme la Suva. La caisse unique devrait prendre la forme d'une caisse de compensation, poursuit le sénateur. Elle fixerait les primes, les encaisserait et verserait aux assureurs les moyens dont ils ont besoin pour payer les factures et les frais administratifs à négocier. S'il imagine déjà une caisse régionale Vaud-Genève, Mauro Poggia ne se fait pas d'illusions: «L’initiative va être rejetée, car elle saute une étape. C’est juste un coup de gueule genevois.»

DETTES : Des ambassades étrangères en Suisse ont escroqué 1,35 million de francs à des entreprises locales. Les débiteurs sont généralement issus de l'entourage des représentations étrangères à Berne, écrit le journal alémanique Blick. Des sociétés de catering, par exemple, se sont retrouvées avec des dettes sur les bras. En effet, l'immunité diplomatique protège dans de nombreux cas contre les ordres de paiement ou les saisies.

ROUTES : L'Office fédéral des routes (OFROU) a eu de plus en plus de mal à atteindre ses propres objectifs. L'état du réseau routier s'est dégradé ces dernières années, relèvent les titres alémaniques de Tamedia sur la base du rapport sur l'état du réseau de l'OFROU. En 2013, la note d'état moyenne était de 1,78: plus la note est élevée, plus l'état est mauvais. L'année dernière, la note atteignait 1,84. La valeur cible se situe à 1,76. La raison de cette évolution est que la Confédération a repris de nombreux tronçons routiers des cantons en vertu du nouvel arrêté sur le réseau 2020. Dans l'ensemble, le réseau des routes nationales est en bon état, selon l'OFROU.

ENERGIE : Le groupe énergétique Axpo prévoit un besoin futur de 1200 éoliennes en Suisse. Un goulet d'étranglement menace à partir des années 2040 en raison de la croissance des besoins en électricité et de l'arrêt des centrales nucléaires suisses, estime le directeur d'Axpo Christoph Brand dans une interview à la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Un point qu'il évoque aussi dans les titres de CH Media. La Suisse compte actuellement 47 éoliennes – et l'Autriche plus de 1400. En raison de la résistance aux éoliennes et à l'accord sur l'électricité, la Suisse doit discuter de l'énergie au gaz, est convaincu M. Brand, car les énergies hydraulique et solaire seules ne suffiront pas. Selon la Neue Zürcher Zeitung, il manquera à la Suisse 16 térawattheures d'électricité en hiver à partir de 2050 sans les centrales nucléaires.

IMMOBILIER : A Zurich, 105 locataires de trois immeubles «Sugus» près de la gare centrale se sont vu résilier leur contrat de bail pour rénovation, indique Le Temps. Derrière ces congés se cache un conflit familial, explique de son côté la Neue Zürcher Zeitung. La querelle d'héritage aurait déjà commencé alors que le père de famille était encore en vie. L'héritière et actuelle propriétaire des immeubles concernés par la résiliation avait été réprimandée par un tribunal fin 2023: elle avait soumis à la signature de son père, alors incapable de discernement, des documents qui devaient lui donner un large contrôle sur une partie de la fortune, selon le quotidien alémanique.

Anniversaires et jubilés

Il y a 20 ans (2004) : Décès de l'entraîneur de football belge Raymond Goethals, qui notamment mené l'Olympique de Marseille à son titre de champion d'Europe en 1993.

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de l'acteur italien Gian Maria Volonté ("L'affaire Moro», «L'affaire Mattei», «Sacco et Vanzetti», «Le Christ s'est arrêté à Eboli"). Il était né en 1933.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance du compositeur austro-suisse Beat Furrer, auteur de l'opéra «Moderato cantabile».

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance du réalisateur genevois Alain Tanner ("Charles mort ou vif», «La Salamandre"). Reconnu internationalement, il est à l’origine du nouveau cinéma suisse dans les années 1970. Il est décédé le 11 septembre 2022.

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance du violoncelliste et chef d'orchestre autrichien Nikolaus Harnoncourt. Il était considéré comme le «pape» du renouveau baroque. Il est décédé en 2016.

- Il y a 130 ans (1894) : Naissance du banquier suisse Walter E. Boveri, président du conseil d'administration du groupe électrotechnique Brown, Boveri & Cie (aujourd'hui ABB). Il a cofondé et dirigé la société exploitant le premier réacteur expérimental Saphir en Suisse. Il est décédé le 20 mars 1972 à Zurich.

Le dicton du jour

«Saint-Nicolas fait les bons mariages, guérit de la fièvre et de la rage»

