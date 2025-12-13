  1. Clients Privés
Jeunes communistes Des centaines de manifestants à Berne contre les économies fédérales

ATS

13.12.2025 - 16:37

Des centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne contre la politique d'austérité de la Confédération et contre le réarmement. Organisée à l'appel des Jeunes communistes, elle avait été autorisée.

Quelques centaines de personnes ont manifesté contre les mesures d'économies fédérales samedi sur la Place fédérale à Berne.
Quelques centaines de personnes ont manifesté contre les mesures d'économies fédérales samedi sur la Place fédérale à Berne.
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 16:37

13.12.2025, 16:43

Au centre des critiques, le train de mesures avec lesquelles la Confédération entend économiser jusqu'à trois milliards de francs par an au cours des prochaines années. Les manifestants ont critiqué ces «coupes sombres».

Ces économies affaiblissent des domaines tels que les affaires sociales, la culture, l'éducation, les transports publics et l'environnement. Dans les universités, par exemple, les frais d'inscription augmenteraient considérablement, a souligné un orateur. Ce qui affaiblirait le principe de l'égalité des chances.

Dans le même temps, la Suisse souhaite investir des milliards dans l'armée et se lancer, comme d'autres pays, dans le réarmement. Les coûts de «la militarisation et du maintien de l'ordre capitaliste» seraient une fois de plus répercutés sur la population. Ce sont les plus faibles qui paieraient la note, ont dénoncé les manifestants.

Budget vaudois. Rebondissement : le gouvernement fait deux concessions majeures

Budget vaudoisRebondissement : le gouvernement fait deux concessions majeures

Ces derniers ont également réclamé la suppression du frein à l'endettement, des garanties pour des transports publics gratuits ou au moins abordables et une plus grande participation du peuple aux décisions concernant les dépenses publiques.

