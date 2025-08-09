  1. Clients Privés
Malgré la chaleur Des centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade

ATS

9.8.2025 - 14:55

Samedi, à 14h00 précises, les Love Mobiles de la 32e Street Parade de Zurich se sont mises en marche. Les principaux accessoires des fêtards pour cette édition très estivale sont les éventails et les bouteilles d'eau.

Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery
Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery. 29 Love Mobiles circulent le long de la rade jusqu'au soir.

29 Love Mobiles circulent le long de la rade jusqu'au soir.

Photo: ATS

Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery. Des centaines de milliers de personnes sont venues à Zurich pour la 32e édition de la Street Parade.

Des centaines de milliers de personnes sont venues à Zurich pour la 32e édition de la Street Parade.

Photo: ATS

Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery. L'éventail était un accessoire très prisé des fêtards cette année.

L'éventail était un accessoire très prisé des fêtards cette année.

Photo: ATS

Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery. Beaucoup de peau dénudée chez les participants à la Street Parade.

Beaucoup de peau dénudée chez les participants à la Street Parade.

Photo: ATS

Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade - Gallery
Keystone-SDA

09.08.2025, 14:55

09.08.2025, 15:00

Les visiteurs avaient déjà chaud avant de bouger, mais ils ont encore un peu plus chaud en dansant. Les perles de sueur se sont rapidement ajoutées au maquillage scintillant et au bodypainting.

Par une chaleur de 33 degrés, les 29 Love Mobiles ont commencé leur long cortège qui doit les mener jusqu'en soirée de la rive droite de la rade jusqu'à la rive gauche.

Le service de secours de la ville rappelle aux visiteurs de boire beaucoup d'eau. Le long du parcours deux installations d'arrosage permettent à des centaines de danseurs de se rafraîchir en même temps.

