Jubilé Centenaire de Migros fêté sur le site de la Fête fédérale de lutte

ATS

2.9.2025 - 13:16

Plus de 43'000 collaborateurs de Migros célèbrent les 100 ans de leur employeur sur le site de la Fête fédérale de lutte, qui s'est terminée dimanche à Mollis (GL). Vingt trains spéciaux ont été mobilisés lundi et mardi pour l'occasion.

Environ 43'000 employés se sont déplacés à Mollis (GL) pour y célébrer les 100 ans de Migros lundi et mardi. Un show leur a été proposé dans l'arène géante qui avait accueilli la Fête fédérale de lutte les trois jours précédents.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 13:16

02.09.2025, 13:44

A l'origine, 30'000 personnes par jour avaient été prévues sur place. Finalement, ils sont environ 22'000 employés présents par journée de festivités, confie à Keystone-ATS Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros.

Un service de bus a également complété l'offre supplémentaire de transports publics pour l'occasion, densifiant quelque peu le trafic routier dans la région, sans provoquer de bouchons, selon la porte-parole. Les premiers employés de Migros sont arrivés sur place à 08h30 et les derniers quittent les lieux vers 20h30.

Pour ce jubilé, l'arène géante de la Fête fédérale de lutte accueille du show dont le chanteur lausannois Bastian Baker est partie prenante. En outre, le directeur général Mario Irminger y a notamment remercié ses employés pour leur travail. Par ailleurs, des apprentis y ont représenté leur filiale.

Des musiciens se sont aussi produits sur les scènes provisoires du site. Les collaborateurs ont pu profiter gratuitement des stands de restauration. De nombreux volontaires de la Fête fédérale de lutte, dont Migros est un des principaux sponsors, ont accompagné les festivités de leur présence active.

