Un peu plus de 23'000 personnes ont signé une pétition contre l'assouplissement de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, peu avant l'examen par le Conseil des Etats du contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative pro-nucléaire ("Stop au Blackout"). Greenpeace appelle le Parlement à miser résolument sur les énergies renouvelables.

Keystone-SDA ATS

L'organisation environnementale a déposé la pétition vendredi dernier auprès de la Chancellerie fédérale, a-t-elle annoncé lundi. «23'000 citoyens demandent au Parlement de ne pas écouter les promesses vaines du lobby nucléaire», déclare Lukas Bühler, expert en énergie chez Greenpeace Suisse, dans un communiqué.

Le 11 mars, le Conseil des États examinera le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Stop au Blackout"). Celle-ci permettrait à nouveau la construction de nouvelles centrales nucléaires. La date coïncide avec le 15e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Greenpeace demande aux deux chambres de rejeter le contre-projet et de s'en tenir plutôt à la stratégie énergétique 2050, confirmée par référendum, ainsi qu'à la loi sur l'électricité. L'objectif doit rester un approvisionnement énergétique entièrement renouvelable.

La semaine dernière, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur dès avril 2026 une ordonnance visant à accélérer la construction de grandes installations d'énergie renouvelable. Greenpeace estime que la contre-proposition visant à lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires est en contradiction avec cette décision.