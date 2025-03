Les autorités tessinoises ont gelé la planification d'un centre provisoire pour requérants d'asile prévu dans le sud du canton. Raison invoquée: de nouvelles clarifications exigées par la commune concernée. D'ici fin mars, une quarantaine de requérants auraient dû être hébergés dans un hôtel vide à Rovio.

Le Département cantonal de la santé et des affaires sociales a rendu public la semaine dernière son intention d'ouvrir un centre provisoire pour requérants d'asile au sud du Tessin (photo d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Après que la commune de Rovio a demandé au propriétaire du Park Hotel des clarifications supplémentaires, il est apparu que les conditions requises pour l'accueil de requérants d'asile y font pour l'heure défaut. Le canton cherche désormais des alternatives, a déclaré jeudi à l'agence de presse Keystone-ATS Renzo Zanini, chef du service des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Il n'existe actuellement aucun calendrier pour l'hébergement des demandeurs d'asile concernés, a poursuivi M. Zanini. La suite dépend des réponses du propriétaire de l'hôtel.

Le Département cantonal de la santé et des affaires sociales a rendu public la semaine dernière son intention d'ouvrir un centre provisoire pour requérants d'asile au sud du Tessin. Un mode de faire critiqué par le PLR et l'UDC, qui regrettent que la commune n'ait été informée du projet que via les médias.

Les deux partis ont demandé des explications au gouvernement cantonal. Ce dernier devrait leur répondre dès lundi prochain au Grand Conseil.

Alors que divers médias tessinois ont déjà parlé du projet il y a plusieurs jours, une séance d'information destinée à la population de ce village d'environ 800 habitants n'a eu lieu que cette semaine. Entretemps, un groupe d'habitants de Rovio a lancé une pétition contre l'hébergement de demandeurs d'asile.