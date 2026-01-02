  1. Clients Privés
Incendie de Crans-Montana Certains blessés suisses iront dans des hôpitaux étrangers

ATS

2.1.2026 - 22:46

Des ressortissants suisses se trouvent parmi les 50 personnes grièvement blessées dans l'incendie de Crans-Montana qui seront transportées d'ici dimanche dans des hôpitaux étrangers spécialisés. L'annonce a été faite vendredi soir par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Des fleurs sont déposées à l'endroit où un incendie s'est déclaré, faisant des morts et des blessés, pendant les célébrations du Nouvel An à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, le 1er janvier 2026 (archives).
Des fleurs sont déposées à l'endroit où un incendie s'est déclaré, faisant des morts et des blessés, pendant les célébrations du Nouvel An à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, le 1er janvier 2026 (archives).
EPA

Keystone-SDA

02.01.2026, 22:46

Dans un communiqué, l'OFPP indique que, dans un premier temps, les 119 blessés de l'incendie ont pu bénéficier de premiers soins dans des hôpitaux suisses, mais que les capacités des structures helvétiques ne suffisent pas pour un traitement à long terme.

Selon l'office, le nombre de personnes souffrant de graves brûlures est important et leur traitement durera probablement des mois.

Selon le communiqué, la Centrale nationale d'alarme et de gestion des événements (NEOC) coordonne les évacuations médicales en collaboration avec les hôpitaux. Ces derniers ont donc dû signaler les patients qui devaient être transférés et des vols sont ensuite organisés en fonction de la capacité d’accueil des hôpitaux spécialisés dans l’UE.

Critères médicaux

La répartition des blessés entre les places de traitements disponibles se fait selon des critères médicaux. L'OFPP indique que l'état et les différentes blessures des patients sont pris en compte.

Le transfert doit avoir lieu au plus tard dans les 48 heures, pendant lesquelles les patients sont encore suffisamment stables pour être transférés. «Il est important que les proches comprennent les critères appliqués et l'urgence de la situation, aussi difficile que cela puisse être pour eux», écrit l'OFPP.

Les autorités valaisannes ont déjà annoncé vendredi après-midi lors d'une conférence de presse que 50 patients seraient transférés d'ici dimanche dans des hôpitaux en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie. Selon l'OFPP, des transferts vers des pays plus éloignés sont également «envisagés» au vu du nombre extrêmement élevé de grands brûlés. L'office précise que des capacités de transport aérien médical ont été mises à disposition par l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie et l’Italie.

Le recueillement après la catastrophe : larmes, fleurs et choc à Crans-Montana

Le recueillement après la catastrophe : larmes, fleurs et choc à Crans-Montana

Après l'incendie dévastateur de la nuit du Nouvel An, la consternation est grande à Crans-Montana. Environ 400 personnes ont assisté à une messe jeudi soir. Sur le lieu du drame, des fleurs et des bougies rendent hommage aux victimes.

02.01.2026

Sur le même sujet

Tragédie de Crans-Montana. Avis d'un expert: «Ce genre d'événement ne devrait pas se produire»

Tragédie de Crans-MontanaAvis d'un expert: «Ce genre d'événement ne devrait pas se produire»

Incendie de Crans-Montana. Le résumé des faits connus à ce vendredi

Incendie de Crans-MontanaLe résumé des faits connus à ce vendredi

Situation «sous contrôle». Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV

Situation «sous contrôle»Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV

