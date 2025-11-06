600 communes s'opposent à la proposition d'Albert Rösti

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Limitation  à 30 km/h 600 communes s'opposent à la proposition d'Albert Rösti

Petar Marjanović

6.11.2025

Le débat sur la limitation de vitesse à 30 km/h s'envenime : 600 communes s'opposent au conseiller fédéral Albert Rösti. Elles veulent déterminer elles-mêmes les endroits où il est possible de ralentir - et voient leur autonomie menacée.

Fribourg a décrété le 30 km/h sur une grande surface en 2023. Le trafic s'écoule malgré tout.
Fribourg a décrété le 30 km/h sur une grande surface en 2023. Le trafic s'écoule malgré tout.
KEYSTONE

Dominik Müller

06.11.2025, 10:28

06.11.2025, 13:59

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Près de 600 villes et communes suisses protestent dans une lettre ouverte contre les projets fédéraux qui rendraient plus difficile la régulation de la vitesse à 30 km/h sur les routes à orientation trafic.
  • Elles critiquent le projet comme une atteinte anticonstitutionnelle à leur autonomie communale, car des expertises et des revêtements réduisant le bruit seraient à l'avenir prescrits.
  • Il est remarquable que non seulement la gauche et les verts, mais aussi de nombreuses communes dirigées par des bourgeois se soient jointes à la protestation.
Montre plus

Environ 600 villes et communes de toutes les régions du pays ont protesté dans une lettre ouverte adressée au conseiller fédéral Albert Rösti (UDC) et aux directrices et directeurs cantonaux des travaux publics.

Elles critiquent les projets de la Confédération visant à rendre plus difficile l'introduction d'une vitesse de 30 km/h sur les routes à orientation trafic - et insistent sur leur autonomie communale.

L'élément déclencheur est une intervention du conseiller national PLR lucernois Peter Schilliger. Il y a quatre ans déjà, il demandait que la réglementation de la vitesse à 30 km/h sur les routes de transit ne soit possible que sous certaines conditions. Le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé la motion. Cette année, le département du ministre des transports Rösti a présenté la manière dont les directives devaient être mises en œuvre.

Le projet viole la Constitution

Selon le projet, une réduction de la vitesse sur les routes à orientation trafic ne devrait à l'avenir être autorisée qu'après une expertise. De plus, ces routes devraient en principe être équipées de revêtements réduisant le bruit. La consultation est ouverte jusqu'au 5 décembre 2025.

Les communes considèrent ces plans comme une atteinte à leur autonomie. Celle-ci est ancrée dans la Constitution fédérale. Par leurs critiques, elles reprochent au Conseil fédéral et au Parlement d'enfreindre ce principe.

Les associations faîtières communales se réfèrent à l'article 50 de la Constitution, qui garantit l'implication des communes en tant que partenaires étatiques équivalents. Des prescriptions supplémentaires compliqueraient les solutions locales et retarderaient les mesures de sécurité routière et de protection contre le bruit, peut-on lire dans la lettre.

Fait remarquable : parmi les signataires, on ne trouve pas seulement des villes et des communes de gauche et vertes, mais aussi de nombreux présidents de communes bourgeois. On y trouve des villes dirigées par le PLR comme Coire, Kreuzlingen, Frauenfeld et Gossau SG ainsi que des communes dirigées par l'UDC comme Dübendorf, Spiez et Bussnang.

Les plus lus

Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures
Gueule de bois à la Maison Blanche
Le conseiller national Simon Michel attaqué pour délit d'honneur
600 communes s'opposent à la proposition d'Albert Rösti
«Ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer»