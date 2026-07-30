À partir du mois d'août, toute personne jetant un mégot de cigarette par terre s'expose à une amende dans toute la Suisse. Parallèlement, de nouvelles directives en matière de recyclage des déchets entrent en vigueur et la 13e rente AVS est exclue du calcul centralisé. Aperçu des principaux changements.

En août 2026, de nombreux changements sont à nouveau prévus en Suisse.

AVS, déchets, pesticides... Ces changements auront lieu en août : voici ce qu’il faut savoir

Un nouveau mois s'accompagne de nouvelles règles : à partir du mois d'août, jeter des déchets dans la rue sera passible d'une amende dans toute la Suisse, Sunrise augmente ses tarifs et les emballages devront respecter des normes de recyclage plus strictes. Des changements sont également prévus en matière de retraite, de procédures de naturalisation et d'indemnités de chômage partiel. Voici ce que tu dois savoir.

Jeter des déchets dans la rue est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 francs

À partir du mois d'août, toute personne laissant des déchets dans l'espace public s'exposera à une amende dans toute la Suisse. Cette mesure s'appuie sur un nouveau régime fédéral de lutte contre les déchets sauvages.

Les petits déchets tels que les mégots de cigarette ou les sacs en plastique peuvent donner lieu à une amende administrative de 80 francs. Selon les informations disponibles, des amendes pouvant aller jusqu'à 100 francs sont prévues pour les quantités de déchets ne dépassant pas 17 litres.

Pour des quantités allant jusqu'à 110 litres, l'amende peut s'élever à 250 francs. Pour cela, il faut que la personne soit surprise en train de jeter ou d'abandonner ses déchets.

De nouveaux taux de recyclage s'appliquent aux emballages

Une nouvelle réglementation sur les emballages entrera en vigueur à partir du mois d'août. Elle remplace l'ancienne réglementation sur les emballages de boissons datant de l'année 2000.

Les emballages doivent être aussi facilement recyclables que possible, être le plus souvent fabriqués à partir de matériaux recyclés et contenir moins de substances problématiques. Il convient également d'éviter les emballages superflus.

Pour les emballages en plastique, le taux de recyclage doit être d'au moins 55 %. Pour les briques de boisson, ce taux est d'au moins 70 %.

Plusieurs limites maximales de pesticides vont être révisées

La Suisse adopte les nouvelles règles de l'UE relatives aux limites maximales de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte au total 830 limites maximales. Environ 600 d'entre elles sont désormais plus strictes qu'auparavant.

Le gouvernement fédéral souhaite ainsi renforcer la protection de la santé tout en évitant les obstacles au commerce avec l'UE.

Les abonnements Sunrise vont augmenter

Après Swisscom et Salt, c'est désormais au tour de Sunrise d'augmenter ses tarifs. À partir du mois d'août, l'abonnement mensuel de base pour les forfaits de téléphonie mobile et d'Internet augmentera de 1,50 franc.

Les clients qui disposent de plusieurs abonnements mobiles ou d'une offre combinée comprenant Internet et la téléphonie mobile paient 75 centimes supplémentaires par mois pour chaque abonnement supplémentaire.

Les marques Yallo et Lebara, appartenant à Sunrise, augmentent elles aussi leurs prix. Selon le forfait, la hausse varie entre 50 centimes et 2 francs ; pour la plupart des abonnements, elle s'élève à 1 franc.

D'après les informations disponibles, Swype, Chmobile, les offres prépayées, les produits de sécurité domestique, les options supplémentaires et les versements échelonnés en cours pour les appareils ne sont pas concernés.

La 13e rente AVS n'entraîne pas de réductions

La 13e rente AVS sera versée pour la première fois en décembre. Afin d'éviter qu'elle n'entraîne indirectement des réductions des prestations des caisses de retraite, le Conseil fédéral modifiera l'ordonnance correspondante à compter du mois d'août.

Jusqu'à présent, le total des rentes AVS et de la caisse de retraite ne devait en principe pas dépasser 85 % du dernier salaire assuré. En cas de dépassement, les prestations pouvaient être réduites en raison d'une «surassurance».

Le versement supplémentaire de l'AVS est désormais exclu de ce calcul. Cette mesure vise à éviter que l'objectif de la 13e rente AVS ne soit en partie compromis par des réductions au niveau de la prévoyance professionnelle.

Les demandes de naturalisation sont transmises par voie électronique

Les procédures de naturalisation ordinaire se numérisent. À l'avenir, les autorités cantonales pourront transmettre les demandes au Secrétariat d'État aux migrations par voie électronique plutôt que par courrier postal.

La décision de l'État fédéral peut également être renvoyée via la nouvelle interface du Système central d'information sur les migrations.

Dans un premier temps, une phase pilote sera lancée avec certains cantons. Les autres cantons devraient ensuite être intégrés au système. Pour les demandeurs eux-mêmes, ce changement ne signifie pas nécessairement, dans un premier temps, que la demande puisse être déposée intégralement en ligne.

Le chômage partiel reste possible pendant une durée maximale de 24 mois

Les entreprises peuvent continuer à percevoir des indemnités de chômage partiel pendant une durée maximale de 24 mois. Cette prolongation de la durée maximale s'applique à partir du mois d'août et court jusqu'au 31 janvier 2027.

En règle générale, la durée maximale d'indemnisation est de douze mois. Le Conseil fédéral justifie cette prolongation par la persistance d'un contexte économique difficile.

Cette mesure vise à préserver les emplois, à freiner la hausse du chômage et à offrir aux entreprises concernées une plus grande sécurité en matière de planification.

Swiss souhaite reprendre ses vols vers Tel-Aviv

Swiss prévoit de reprendre ses liaisons au départ et à destination de Tel-Aviv à partir du mois d'août. En raison de la guerre contre l'Iran, la compagnie aérienne avait auparavant suspendu ses vols et prolongé cette interruption à plusieurs reprises.

D'après les informations dont nous disposons, le groupe Lufthansa dessert à nouveau Tel-Aviv depuis le mois de juin, mais avec une offre réduite.

D'après des informations fournies par Keystone-SDA.