En décembre, de nombreux changements et adaptations sont prévus en Suisse.

Les CFF s'apprêtent à procéder à un grand changement d'horaire. Photo : Keystone

En décembre 2024, de nombreux changements et adaptations sont à nouveau prévus en Suisse. Ainsi, le prix des médicaments baissera, les CFF adapteront leurs horaires et la SSR désactivera les ondes ultracourtes (OUC).

Tous les changements et adaptations dans le grand aperçu.

Baisse des prix des médicaments

La Confédération a décidé de baisser les prix de près de 300 médicaments. Cela correspond à 55% des préparations originales contrôlées par l'Office fédéral de la santé publique. En moyenne, ces médicaments seront douze pour cent moins chers.

Selon la Confédération, cela devrait permettre de réaliser des économies estimées à au moins quatre-vingt-dix millions de francs. Les médicaments contrôlés cette année sont utilisés par exemple pour le traitement de maladies de la peau, du système nerveux et du sang.

Pour les 45 pour cent restants des préparations originales contrôlées, une baisse de prix n'est pas nécessaire car leur prix était économique par rapport aux pays de référence et aux autres médicaments. Les baisses de prix décidées s'appliquent à partir du 1er décembre.

Nouvel horaire des CFF

Le nouvel horaire des CFF sera en vigueur en Suisse à partir du 15 décembre. Comme chaque année, il comporte de nombreuses adaptations.

Cette année, c'est surtout la Suisse romande qui est concernée. A partir du 15 décembre 2024, il n'y aura plus de liaisons directes de et vers Genève sur la ligne du pied du Jura qu'aux heures de pointe. En dehors des heures de pointe, les voyageurs devront changer de train à Renens, en banlieue lausannoise.

En outre, il y aura à l'avenir plus de liaisons directes entre le lac Léman et le Valais avec des trains rapides. De nombreuses adaptations sont également prévues dans divers cantons.

Nouveau système pour le service civil

En octobre, le Conseil fédéral a approuvé la révision totale de l'ordonnance sur le système d'information du service civil. Il a ainsi créé la base légale de protection des données pour le traitement des données personnelles dans le cadre du service civil avec la nouvelle application spécialisée ZiviConnect, qui remplace l'ancienne application E-ZIVI.

ZiviConnect correspond à la stratégie «Administration fédérale numérique» et dispose d'une architecture de système basée sur des microservices avec les interfaces nécessaires avec les autorités raccordées et impliquées dans l'exécution du service civil.

Comme jusqu'à présent, les personnes astreintes au service civil et les établissements d'affectation peuvent accéder mutuellement à leurs données en ligne pour organiser les affectations de service civil. L'ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er décembre.

La SSR supprime les OUC

La Société suisse de radiodiffusion et télévision ne diffusera plus ses programmes radio par ondes ultracourtes à partir de début 2025. Les antennes de radiodiffusion à ondes ultracourtes, devenues obsolètes, seront désactivées fin décembre.

La SSR arrêtera la diffusion OUC à la fin de l'année 2024. Dans toute la Suisse, elle devrait être désactivée d'ici 2026. (photo d'archives) Image : Keystone

De moins en moins de radios à ondes ultracourtes seraient encore utilisées en Suisse. L'utilisation pure des OUC stagne à moins de 10%. Ceux qui écoutent la radio le font en grande partie via DAB+ ou Internet. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a défendu sa décision en affirmant que les prévisions selon lesquelles le DAB+ deviendrait le nouveau standard radio se sont confirmées.

Un échange plus simple pour les stagiaires

Un nouvel accord entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'échange de stagiaires et de jeunes professionnels devrait faciliter la mobilité de ces personnes entre les deux pays pour une période limitée. Ils pourront ainsi élargir leurs compétences dans leur domaine d'études ou professionnel et approfondir leurs connaissances spécialisées.

L'accord remplace l'accord existant datant de 1980 et entrera en vigueur le 30 novembre 2024. Il s'applique aux ressortissants suisses âgés de 18 à 35 ans. Les participants doivent être soit en formation, soit titulaires d'un diplôme professionnel ou universitaire.

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions entrent également en ligne de compte pour un échange, à condition qu'elles puissent justifier d'une certaine expérience professionnelle.

Nouvelle vignette disponible

La nouvelle vignette autoroutière suisse sera disponible à partir du 1er décembre. Elle sera également valable à partir de cette date. La nouvelle vignette se présente en couleur orange et en caractères blancs.

Comme chaque année, un délai de transition s'applique en 2024. La nouvelle vignette doit être apposée sur le pare-brise au plus tard fin janvier.

Une vignette électronique sera également à nouveau disponible cette année.

Le Conseil fédéral reçoit un nouveau jet

La Confédération recevra en décembre un nouvel avion du Conseil fédéral. Le Bombardier Global 7500, le nouvel avion d'État, sera probablement utilisé pour la première fois au printemps 2025 par le service de transport aérien de la Confédération.

Le Conseil fédéral reçoit un Bombardier Global 7500. Photo : Keystone

Le nouveau jet doit remplacer le Cessna Citation Excel 560XL qui aura alors 23 ans, il peut théoriquement accueillir jusqu'à vingt sièges et a une autonomie de 14'000 kilomètres - ce qui correspond à peu près à la distance entre la Suisse et l'Australie.

Le Bombardier Global 7500 est considéré comme l'un des plus grands avions d'affaires au monde. Selon des informations antérieures, l'acquisition devrait coûter plus de 100 millions de francs. Au cours de l'année 2025, le jet sera encore équipé d'un système d'autoprotection. Celui-ci doit permettre de réduire les risques liés aux systèmes de défense aérienne portables.

