Voici les changements qui entrent en vigueur en Suisse dès le 1er février

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lynx, éducation et autoroutes Voici les changements qui entrent en vigueur en Suisse dès le 1er février

ATS

1.2.2026 - 08:14

De nouveaux critères régissent le don du sang en Suisse depuis le 1er février. Les écoliers jurassiens sont, eux, interdits de smartphones durant le temps scolaire. Tour d'horizon des nouvelles règles entrées en vigueur dimanche.

La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir de dimanche.
La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir de dimanche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 08:14

01.02.2026, 08:28

DON DU SANG: Les critères pour le don de sang en Suisse sont assouplis à partir du 1er février. Les personnes ayant reçu une transfusion, séjourné longtemps au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales peuvent à nouveau donner leur sang.

Désormais, un délai de quatre mois s'applique après chaque transfusion, quel que soit le pays où celle-ci a eu lieu. Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 peuvent, elles, à nouveau donner leur sang. Après une intervention neurochirurgicale, un délai d'attente d'un an s'applique, à condition que l'intervention ait été effectuée en Suisse.

Les personnes qui ont reçu un implant dentaire en Suisse après 1993 peuvent également à nouveau donner leur sang. Selon la complexité de l'intervention, un délai d'au moins deux semaines s'applique, selon le communiqué. Les règles précédentes étaient en vigueur depuis plus de 20 ans. Elles avaient été mises en place à l'époque en raison du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) – ou maladie de la vache folle – par le sang. A la fin du siècle dernier, le risque d'infection était accru en Grande-Bretagne.

La France pionnière en Europe?. Pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans: les députés valident

La France pionnière en Europe?Pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans: les députés valident

EDUCATION: Les téléphones portables et les montres connectées sont totalement interdits dans les écoles jurassiennes durant le temps scolaire dès février. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles peuvent être utilisés en classe. D'autres cantons, comme le Valais ou l'Argovie, ont déjà pris des mesures similaires.

GRANDS PREDATEURS: Une opération de capture d'un lynx doit débuter en février dans le Jura. L'animal sera ensuite transféré dans les Grisons où trois félidés avaient été tirés par erreur par un garde-chasse en novembre 2024. L'homme les avait confondus avec des loups. Un autre lynx devra être capturé en 2028 en Roumanie ou en Slovaquie. L'opération a été autorisée à la fin novembre par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). L'opération, encadrée par la fondation Kora et l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Fiwi), vise aussi à renforcer la diversité génétique de l'animal dans la région.

AUTOROUTES: La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir de dimanche. Les conducteurs doivent acquérir la nouvelle vignette, que ce soit sous sa forme autocollante ou électronique. Celle-ci sera valable jusqu'au 31 janvier 2027.

Les plus lus

Vers un nouveau triplé suisse ? Suivez la descente messieurs en direct
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
États-Unis : la vague de froid gagne le Sud
Un garçon de huit ans grièvement blessé dans un accident
Voici les changements qui entrent en vigueur en Suisse dès le 1er février
Delémont : le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire