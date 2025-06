Ces modifications entreront en vigueur en juin

A partir du mois de juin, il sera possible d'importer davantage d'œufs en Suisse, car la consommation par habitant a fortement augmenté et les producteurs suisses ne peuvent plus suivre. Par ailleurs, les CFF utiliseront à nouveau le terme «accident de personne» au lieu de celui générique d'"événement lié à une cause externe».

Les CFF ont l'objectif d'adopter une communication plus transparente (photo prétexte). ats

Keystone-SDA ATS

AGRICULTURE: Comme les producteurs d'œufs suisses ne parviennent pas à couvrir la demande, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter le contingent d'importation à partir du 1er juin. Jusqu'à la fin de l'année, il sera possible d'importer un maximum de 10'000 tonnes d’œufs de consommation supplémentaires, frappés de droits de douane réduits.

La consommation d'œufs en Suisse monte en flèche. Rien qu'entre 2023 et 2024, elle a augmenté de 9 unités par habitant, passant à 198 œufs par an, soit une hausse de près de 5%. Bien que la production suisse ait progressé de 2,8% pendant cette période, une partie de la consommation supplémentaire doit être couverte par des importations.

TRANSPORTS PUBLICS: Les CFF réadaptent leur information à la clientèle en cas de suicide ou autre accident impliquant un humain. A partir du 4 juin, ils utiliseront partout le terme «accident de personne» au lieu de celui générique d'"événement lié à une cause externe». Des spécialistes s'en inquiètent.

Les CFF poursuivent ainsi l'objectif d'une communication plus transparente, ont-ils expliqué dans un communiqué. Jusqu'à présent, il n'était question d'"accidents de personnes» que dans les trains et les gares directement concernés. Sur les autres canaux, les CFF utilisaient depuis l'été dernier le terme «événement lié à une cause externe».

Outre les accidents de personnes, ce terme englobait la présence de personnes ou d'animaux à proximité des voies, les collisions avec des animaux ou les interventions de la police. Les entreprises de transports publics souhaitaient ainsi éviter les effets d'imitation.

La Société zurichoise de psychiatrie et de psychothérapie (ZGPP) s'est inquiétée de l'annulation de cette mesure. Le terme «accident de personnes» pourrait selon elle entraîner davantage d'imitations. Il contredit clairement les recommandations de la prévention du suicide.