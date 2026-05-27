Ces nombreux changements auront lieu en Suisse dès le 1er juin

Le 1er juin, le livret de service militaire sera supprimé, la taille de l'armée sera redéfinie et le Conseil fédéral aura la compétence de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières en cas de crise.

Le mois de juin 2026 apportera à nouveau de nombreux changements. Keystone / Bildmontage blue News

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Le mois de juin 2026 apportera en Suisse de nombreuses nouvelles règles et adaptations. L'armée, l'asile, l'approvisionnement en médicaments et les voyages en Europe seront notamment concernés. blue News te montre ce qui va concrètement changer à partir du 1er juin.

Le livret de service en papier disparaît

Après plus de 150 ans, c'en est fini d'un symbole de l'armée de milice suisse : le livret de service classique en papier est supprimé. A partir du 1er juin, toutes les informations relatives au service militaire et à la protection civile seront transmises sous forme numérique via le «manager de service» ou le «manager de service de la protection civile».

Les convocations, les jours de service ou les tirs obligatoires y seront désormais gérés. L'armée enverra également les rappels des exercices de tir obligatoires par voie numérique. Cela devrait permettre de réduire la charge administrative et de moderniser l'administration.

Asile : les entreprises de sécurité pourront bientôt faire plus

De nouvelles règles entreront en vigueur en juin dans le domaine de l'asile. Le Secrétariat d'Etat aux migrations et les entreprises de sécurité mandatées obtiendront des compétences supplémentaires dans les centres fédéraux d'asile.

Dans le domaine de l'asile, les entreprises suisses de sécurité pourront bientôt faire plus. KEYSTONE

Les personnes et les objets pourront être fouillés. De plus, des mesures disciplinaires telles que la réduction des prestations pourront être prononcées. En cas de danger immédiat, les personnes pourront même être retenues jusqu'à deux heures. Ces modifications font partie d'une adaptation de la loi sur l'asile dans le domaine de la sécurité et du fonctionnement des centres fédéraux.

La Suisse peut introduire des contrôles aux frontières

La Suisse reprend des adaptations du code frontières européen de Schengen. Ainsi, le Conseil fédéral a désormais la possibilité de réintroduire temporairement des contrôles aux frontières ou des restrictions d'entrée dans des situations de crise.

Concrètement, il s'agit de situations telles que les pandémies ou d'autres situations extraordinaires. De plus, les procédures en cas de contrôles frontaliers communs avec les pays voisins seront simplifiées. Parallèlement, les droits des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés seront renforcés dans les procédures de renvoi.

Armée : plus de limite supérieure fixe

La taille de l'armée suisse va également changer. Jusqu'à présent, une limite supérieure fixe s'appliquait aux effectifs. Désormais, un effectif minimum théorique de 100'000 personnes astreintes au service militaire sera fixé à la place.

À l'avenir, l'armée devra toujours disposer de suffisamment de personnel. sda

La Confédération veut ainsi s'assurer que l'armée dispose à tout moment de suffisamment de personnel. Compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire en Europe, l'armée doit pouvoir réagir de manière plus flexible aux évolutions.

CCT : plus de transparence pour les employés

Les travailleurs et les employeurs soumis à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire auront de nouveaux droits à partir de juin. A l'avenir, ils pourront demander à consulter les comptes annuels des organes paritaires compétents.

La modification de la loi doit apporter plus de transparence sur l'utilisation des fonds issus des conventions collectives de travail. Mais cela ne change rien directement aux salaires ou aux conditions de travail.

L'armée ne paie plus entièrement la formation des conducteurs de camions

Les personnes qui suivent une formation de conducteur de camion dans l'armée suisse devront peut-être à l'avenir mettre la main à la poche. A partir du 1er juin, une nouvelle obligation de remboursement s'appliquera.

Un camion de l'armée suisse. (image symbolique) sda

Celui qui met fin prématurément au service militaire - par exemple en raison d'une inaptitude au service, d'une exclusion ou d'un passage au service civil - devra rembourser partiellement les frais de formation. Le montant peut s'élever jusqu'à 10 000 francs, mais il diminue à chaque jour de service effectué après la formation.

La réserve de gaz est prolongée

La Suisse maintiendra ses réserves de gaz dans les années à venir. Le Conseil fédéral prolonge l'obligation de garantir une réserve stratégique pour les années 2026 et 2027.

Les fournisseurs de gaz doivent continuer à garantir qu'au moins 15% de la consommation annuelle moyenne soient disponibles entre octobre et décembre. Cette mesure vise à garantir la sécurité de l'approvisionnement en cas d'éventuelles pénuries.

Obligation de déclarer les médicaments importants

Les règles sont également renforcées dans le domaine de la santé. Les entreprises pharmaceutiques disposant de médicaments vitaux devront à l'avenir déclarer leurs stocks toutes les semaines.

Les interruptions de livraison de plus de 14 jours doivent en outre être signalées immédiatement, y compris les indications sur la cause et la durée prévue. La Confédération réagit ainsi aux pénuries récurrentes de médicaments essentiels.

Interdiction de fumer à Europa-Park

Les personnes souhaitant fumer une cigarette à Europa-Park devront à l'avenir chercher de manière ciblée les zones fumeurs. À partir du 1er juin, une interdiction totale de fumer sera en vigueur dans le célèbre parc de loisirs en dehors des zones désignées.

Cette décision est motivée par une nouvelle loi sur la protection des non-fumeurs dans le Land allemand de Bade-Wurtemberg. Celle-ci concerne non seulement les parcs de loisirs, mais aussi les zoos et les piscines en plein air. Dès le début de la saison, plusieurs zones fumeurs ont été aménagées à Europa-Park afin de préparer les clients aux nouvelles règles.

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