Ces Suisses ont fait la une des journaux internationaux en 2025

Cette année, des Suisses ont attiré l’attention bien au-delà des frontières helvétiques. Voici les personnalités qui ont marqué les débats mondiaux.

Gianni Infantino, président de la Fifa, Sandra Studer, présentatrice de l'ESC, et Matthias Bellwald, président de la commune de Blatten, ont fait parler d'eux cette année au-delà des frontières nationales. Keystone/Bildmontage blue News

Pas le temps ? blue News résume pour toi En 2025, plusieurs personnalités suisses étaient également sous les feux de la rampe au niveau international.

Sur le plan économique, la "Team Switzerland" a fait les gros titres lorsqu'elle s'est opposée avec succès aux droits de douane américains en offrant des cadeaux à Donald Trump.

Des événements majeurs comme le Championnat d'Europe féminin et le Concours Eurovision de la chanson ont fait de la Suisse un lieu de manifestations de niveau mondial, tandis que des actions comme la flotte de Gaza et l'hommage d'Infantino à Trump ont été politiquement polarisées. Montre plus

Entre guerres, tensions commerciales et bouleversements technologiques, 2025 a été une année lourde. Elle a aussi montré que la Suisse sait se faire entendre sur la scène internationale, loin des stéréotypes de la neutralité et des cartes postales alpines.

Cette année, des personnalités suisses se sont invitées dans les grandes décisions politiques, ont fait preuve de détermination face aux catastrophes naturelles, pesé sur les débats mondiaux sur le climat ou encore placé la Suisse sous les projecteurs lors d’événements majeurs.

Qu’il s’agisse de la Maison Blanche, de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la grande scène de l’Eurovision, ces Suisses se sont retrouvés sous les projecteurs du monde entier. Acclamés pour certains, controversés pour d’autres, tous ont contribué à faire parler de la Suisse sur la scène internationale en 2025.

Les trois présentatrices de l’Eurovision

Les hôtes de l'ESC Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer ont animé de manière convaincante ce méga-événement. Keystone

En mai, le Concours Eurovision de la chanson a attiré près de 500 000 visiteurs à Bâle, générant quelque 115 millions de francs de retombées économiques. Un succès total, y compris à l’international, dû certes à la ballade chargée d’émotion de Zoë Më, Voyage, mais surtout au trio de présentateurs, véritable colonne vertébrale du spectacle.

Michelle Hunziker, Hazel Brugger et Sandra Studer ont fait mouche avec leur autodérision, leur humour et une sympathie contagieuse. Brugger et Studer ont même signé un véritable tube en demi-finale avec Made in Switzerland. En finale, Hunziker a apporté une touche de glamour international à un duo déjà redoutablement efficace. Pas de doute : le trio a livré un show-business de niveau mondial. Et le tout, évidemment, made in Switzerland.

Matthias Bellwald

En tant que président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald dirige encore aujourd'hui la crise de l'éboulement. Keystone

Fin mai, une large portion du glacier du Birch, dans le Lötschental valaisan, s’est effondrée en aval, ensevelissant près de 90 % du village de Blatten sous une avalanche de glace et de gravats. La catastrophe a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières suisses.

C’est au cœur de cette période critique que Matthias Bellwald s’est imposé sur le devant de la scène. Nommé président de la commune au début de l’année, il s’est immédiatement adressé aux médias pour expliquer la situation, détailler les risques et les mesures de protection, rassurer les habitants et, en même temps, appeler la Suisse à l’unité et à la reconstruction.

Toujours maître de lui-même, jamais trop émotif et pourtant mémorable, Matthias Bellwald a offert au village en souffrance une voix qui a résonné bien au-delà des frontières suisses. Le magazine allemand Spiegel a, par exemple, titré «Ground Zero Blatten», en référence à une de ses déclarations.

Cordelia Bähr

L'avocate Cordelia Bähr a tiré les ficelles juridiques de l'action climatique des "aînées du climat". Keystone

La liste Time 100 est la sélection annuelle du magazine américain Time des 100 personnalités les plus influentes au monde dans les domaines de la politique, de la culture, de l’économie et de la société. Cette année, une Suissesse rejoint cette illustre promotion : Cordelia Bähr.

Avocate principale de l’association KlimaSeniorinnen Schweiz, Cordelia Bähr a mené pendant neuf ans une bataille juridique contre l’État suisse. Elle a représenté près de 3 000 femmes proches de la retraite devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), arguant que la Suisse violait les droits humains en ne prenant pas suffisamment de mesures pour protéger le climat.

En 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un jugement historique : elle a donné raison aux climato-seniors et affirmé qu’un État est tenu de protéger ses citoyens des conséquences graves de la crise climatique. Ce succès a fait de Cordelia Bähr la figure la plus visible du droit climatique suisse en 2025.

La «Team Switzerland»

Le Team Switzerland en visite chez Donald Trump (assis de droite à gauche) : Daniel Jäggi, fondateur du négociant genevois en matières premières Mercuria, Alfred Gantner, cofondateur de la société d'investissement Partners Group, Johann Rupert, actionnaire principal et président du groupe de produits de luxe Richemont,Jean-Frédéric Dufour, patron de l'horloger Rolex, Marwan Shakarchi, patron de MKS, l'une des quatre raffineries d'or suisses, et Diego Aponte, patron de MSC, le plus grand armateur mondial basé à Genève. Le représentant américain au commerce Jamieson Greer est assis tout à gauche, le fils de Trump, Eric, et sa femme, Lara, se tiennent à l'arrière-plan. Keystone

C’est justement le jour de la fête nationale que le président américain Donald Trump a annoncé l’imposition de droits de douane punitifs de 39% sur les exportations suisses. Le choc a été profond pour l’économie locale, tandis que les concurrents étrangers y ont vu une occasion de gagner des parts de marché.

Après l’échec des efforts diplomatiques suisses pour un accord douanier, ce sont quelques dirigeants économiques helvétiques qui ont convaincu Donald Trump de revoir sa position en novembre. Peu après, le conseiller fédéral Guy Parmelin s’est rendu aux États-Unis pour négocier les derniers détails. Le 10 décembre, le ministre de l’Économie a annoncé que les droits de douane seraient ramenés à 15 %, avec effet rétroactif au 14 novembre.

Les cadeaux — une Rolex et un lingot d’or — offerts par l’équipe Switzerland au président américain ont particulièrement fait parler d’eux. Les critiques y ont vu une possible corruption, et les Verts ainsi que la Jeunesse socialiste ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération.

Alfred Gantner, cofondateur de la société d’investissement Partners Group et membre de Team Switzerland, a ensuite pris la parole pour défendre la démarche. Selon lui, «il est tout à fait habituel d’offrir un cadeau lorsqu’on se rend dans le bureau ovale». Il a souligné qu’il ne s’agissait pas de la valeur matérielle, mais de la portée symbolique. Les présents n’étaient d’ailleurs pas destinés à Donald Trump lui-même, mais «au public américain, à la Presidential Library».

Les militants suisses pour Gaza

A Genève, le 8 octobre, de nombreux manifestants célèbrent le retour au pays des activistes de la flottille pour Gaza qui ont été arrêtés. Keystone

Au total, 19 ressortissants suisses figuraient parmi les plus de 450 activistes de la flottille d’aide à Gaza Global Sumud Flotilla, dont l’objectif était de briser le blocus maritime israélien et de livrer de l’aide à la population locale. Le projet a échoué : début octobre, la marine israélienne a intercepté les 44 bateaux à une centaine de kilomètres des côtes de Gaza, dans les eaux internationales.

Les activistes suisses ont été brièvement détenus en Israël, mais ont pu rentrer dans leur pays quelques jours plus tard. À leur retour, des centaines de manifestants les ont accueillis, certains arrivant à différents jours.

Doris Keller

La directrice du tournoi européen Doris Keller (à droite) a reçu le Prix du sport zurichois 2025 en compagnie de Marion Daube, directrice du football féminin de l'ASF. Keystone

Trente-et-un matchs parfois passionnants, des centaines de milliers de supporters enthousiastes et une équipe nationale suisse performante ont fait de l’Euro féminin organisé cette année en Suisse un véritable conte d’été. À la tête du tournoi, Doris Keller a été le visage de ce grand événement.

Entrée en fonction en mai 2023, Doris Keller a largement dépassé les objectifs ambitieux qu’elle s’était fixés : des stades complets, des fan zones attractives et une organisation impeccable ont marqué le Women's Euro. Cette réussite exemplaire a valu à l’événement une reconnaissance nationale et internationale.

« Nous avons accompli beaucoup avec cet Euro », a déclaré Doris Keller à l’agence Keystone-SDA à l’issue du tournoi. « Nous avons battu un record avec plus de 650 000 supporters dans les stades. La plupart des objectifs que nous nous étions fixés avant le tournoi ont été largement dépassés. »

En octobre, Doris Keller a reçu le Prix du sport 2025 du canton de Zurich, conjointement avec Marion Daube, directrice du football féminin à l’Association suisse de football. « Grâce à leur engagement, les deux femmes ont grandement contribué au succès du tournoi en Suisse », soulignait le communiqué officiel.

Gianni Infantino

Le président de la Fifa Gianni Infantino remet un prix de la paix à Donald Trump. Keystone

Début décembre, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis a tenu en haleine les fans de football du monde entier. Aux côtés du président américain Donald Trump, Gianni Infantino, président de la FIFA, a tenu le rôle central de la cérémonie.

Lors du tirage au sort, le Valaisan n’a pas hésité à décerner à Donald Trump le nouveau « prix de la paix » de la Fédération internationale de football, sans doute en réponse à son exclusion du Nobel. Gianni Infantino a salué « l’engagement inébranlable de Trump pour la paix dans le monde entier ».

Des critiques avaient suggéré qu’Infantino avait créé cette distinction spécialement pour Trump. «Il n’existe aucune procédure transparente, pas de nominés, pas de jury, et c’était apparemment nouveau même pour le conseil de la FIFA», a déclaré Minky Worden, directrice de Human Rights Watch, lors d’une conférence de presse à Washington, deux jours avant le tirage au sort.

Les critiques ont également afflué dans la presse internationale. «Le comportement humiliant de Gianni Infantino devant Donald Trump marque un nouveau point bas», a ainsi écrit le journal britannique The Telegraph.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.