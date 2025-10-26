Le cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge a été signé à Kuala Lumpur, en présence de Donald Trump. ATS

Donald Trump a assisté dimanche à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, peu après son arrivée en Malaisie, première étape d'une tournée asiatique au cours de laquelle il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

Keystone-SDA ATS

L'accord a été signé à Kuala Lumpur par les Premiers ministres cambodgien Hun Manet et thaïlandais Anutin Charnvirakul, ainsi que par le président américain.

Ce dernier est en visite d'une journée dans la capitale malaisienne à l'occasion d'un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il se rendra ensuite au Japon et en Corée du Sud.