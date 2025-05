«C’est grave» - Coup de théâtre au sujet des gens du voyage bloqués en Valais

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MUSIQUE : Plus de 800 jeunes chanteurs de Suisse et de nombreux pays étrangers convergent dès mercredi à Bâle et jusqu'à dimanche pour le Festival européen des choeurs de jeunesse. Le conseiller fédéral bâlois Beat Jans doit assister à l'ouverture de cette 14e édition. Pendant cinq jours, les artistes présenteront de la musique chorale de haut niveau lors de quelque 50 manifestations. Outre la grande qualité musicale, les rencontres des jeunes entre eux et avec la population sont également au cœur du festival.

FRANCE : L'ex-chirurgien français Joël Le Scouarnec, accusé d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur 299 personnes, dont une large majorité de patients mineurs au moment des faits s'étalant de 1989 à 2014, va connaître mercredi le sort que lui réserve la justice après trois mois d'audience devant la cour criminelle du Morbihan. L'homme de 74 ans, qualifié de «diable» par l'avocat général, a reconnu l'ensemble des faits, endossant également la responsabilité pour la mort de deux victimes, l'une par surdose et l'autre par suicide. Il encourt la peine maximale de 20 ans de prison.

CLIMAT : Un tribunal allemand doit dire mercredi si un paysan péruvien peut ou non poursuivre une procédure visant le géant allemand de l'énergie RWE, une décision susceptible de créer un précédent en matière de justice climatique mondiale. Le plaignant de 44 ans estime que sa maison, nichée dans la cordillère des Andes, risque d'être inondée et que le producteur d'électricité allemand, à cause de ses émissions de CO2 au niveau mondial, doit l'aider financièrement à se protéger. La procédure contient en germe une dimension juridique cruciale car RWE n'a pas de centrales électriques au Pérou.

FOOTBALL : La finale de la Conference League de football oppose mercredi soir dès 21h00 à Wroclaw, en Pologne, le Real Betis à Chelsea. Un Suisse a l'occasion de remporter le titre, le Zurichois Ricardo Rodriguez qui joue avec le club sévillan. Le latéral gauche, qui n'a plus goûté aux délices d'un sacre depuis sa victoire en Supercoupe d'Allemagne en 2015 avec Wolfsburg, vise le troisième trophée de sa carrière professionnelle.

Vu dans la presse

GENS DU VOYAGE : Le déroulé de l'intervention à la mi-avril de la police valaisanne contre des gens du voyage voulant se rendre dans un camping à Gampel (VS) a changé, constatent mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Après avoir dit que la police avait bloqué le convoi sur l'autoroute A9 à la hauteur de Saint-Maurice (VS), les autorités valaisannes affirment désormais que les gens du voyage se sont arrêtés de leur propre chef, ce que dément leur avocat. «Non seulement cette intervention est injustifiable d'un point de vue légal, mais, désormais, les autorités adaptent leur version pour légitimer leur action. C'est grave», dénonce-t-il. Contactée par les journaux, la police affirme que sa version des faits «n'a jamais varié».

ABUS SEXUELS : Le théâtre d'improvisation vaudois est secoué par une affaire d'abus sexuels, relate mercredi le journal 24 Heures. Un comédien, alors professeur à l'Association vaudoise des ligues d'improvisation (AVLI), est accusé par onze anciens jeunes acteurs, des jeunes femmes et des jeunes hommes, dont certains d'entre eux sont désormais majeurs. Les faits se sont déroulés de 2010 à 2020. Après cinq ans de procédure, un procès est prévu cet été à Vevey (VD), mais une partie des cas sont déjà prescrits et d'autres risquent de l'être par le tribunal durant les débats.

MUSIQUE : Le Festival Agapé de musique et d'art sacré, prévu entre le 28 mai et le 1er juin à Genève, a été annulé par les autorités genevoises, indique mercredi Le Temps. L'Etat de Genève, qui avait loué la salle de concerts Frank-Martin aux organisateurs, a décidé de résilier le contrat la veille du lancement de cette 17e édition. En cause, la manifestation, autour de laquelle gravite un homme exclu du clergé pour abus sexuels, avait invité deux artistes également controversés. Le festival était déjà interdit dans les églises du canton.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995) : un tremblement de terre a fait plus de 1800 morts dans la région russe de Sakhaline.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du chanteur et guitariste américain John Fogerty, cofondateur du groupe Creedence Clearwater Revivial ("Proud Mary», «Bad Moon Rising").

- Il y a 100 ans (1925) : naissance du baryton allemand Dietrich Fischer-Dieskau, spécialiste du Lied et de l'opéra, considéré comme l'un des grands chanteurs lyriques du XXe siècle. Il est décédé en 2012.

Le dicton du jour

«Soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin».