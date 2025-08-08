«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.08.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

UKRAINE : L'ultimatum du président américain Donald Trump à la Russie pour trouver un accord avec l'Ukraine sous peine de sanctions sévères expire vendredi. Dans l'immédiat, il n'est pas clair si cet ultimatum est encore d'actualité. «Cela va dépendre [du président russe Vladimir Poutine]. On va voir ce qu'il va dire», a simplement déclaré jeudi M. Trump. En revanche, Washington prévoit toujours de mettre en place vendredi des sanctions secondaires, c'est-à-dire visant les pays qui se fournissent auprès de la Russie, en particulier en pétrole et en armes.

CINÉMA : A l'instar du Valais, Genève veut attirer les tournages de films et de séries sur ses terres. Le canton et la ville ont décidé de s'unir pour faire du bout du lac un pôle majeur de production audiovisuelle. Le dispositif d'incitation est présenté vendredi par les autorités en marge du Festival du film de Locarno.

SANTÉ : L'Hôpital du Jura et le Gouvernement jurassien vont présenter vendredi dans le détail le projet de nouvel hôpital de soins aigus qui doit voir le jour près de la gare de Delémont. Le conseil d'administration a privilégié la construction d'un nouvel établissement à une rénovation du site actuel. Ce projet a pour but de renforcer la qualité des soins, tout en accompagnant le virage vers l'ambulatoire, d'anticiper les besoins dus au vieillissement de la population et d'offrir au personnel un outil de travail moderne.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : L'équipe de hauts fonctionnaires suisses restée à Washington pour poursuivre les négociations sur les droits de douane américains est menée par l'envoyé spécial du Conseil fédéral chargé des relations avec les Etats-Unis, l'ambassadeur Gabriel Lüchinger, révèle vendredi Le Temps. Ce groupe de travail comprend également la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et de la secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Daniela Stoffel. Aucune date de retour en Suisse n'a été arrêtée pour les membres de ce groupe de travail, a indiqué au journal une source à Berne.

DROITS DE DOUANE : La Suisse envisage des investissements de plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis dans sa nouvelle proposition pour tenter d'infléchir la position de Donald Trump sur les droits de douane, qu'il a fixés à 39% pour les biens suisses, croient savoir vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Parmi les investissements figure l'extension des sites de production du groupe pharmaceutique Roche aux Etats-Unis pour un nouveau médicament et le transfert partiel de la recherche. Berne veut également importer du gaz et du pétrole liquides américains, acquérir davantage d'armes américaines et encourager la compagnie aérienne Swiss à acheter des avions Boeing. L'offre a été bien accueillie à Washington, indiquent des sources internes.

DROITS DE DOUANE : Nidwald va être la région suisse la plus touchée par les droits de douane américains sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis, estime vendredi le Blick. Près d'un franc sur deux gagnés dans le canton vient des exportations vers les États-Unis, principalement grâce à l'usine Pilatus Aircraft à Stans. La surtaxe douanière de 39% représente un «énorme défi» pour l'économie de Nidwald, relève dans le journal le ministre cantonal de l'économie Othmar Filliger. D'autres régions tournées vers l'industrie mécanique et horlogère, comme la Suisse romande, Saint-Gall, Zurich et l'Argovie sont également fortement touchées, ajoute le journal.

BANQUES : L'ancien directeur de Credit Suisse, Tidjane Thiam, affirme dans un entretien à la plateforme AFO Média que la justice suisse «est raciste», indiquent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Il pointe la justice zurichoise qui l'a débouté en juillet dans l'affaire l'opposant à son ancienne gouvernante, accusée de tentative de contrainte. Même avec des dossiers solides, «je ne peux pas et je n'ai pas gagné un seul procès en Suisse», car «la Suisse est convaincue que si leur banque a sauté [Credit Suisse, ndlr], c'est la faute du Noir qui l'a gérée pendant cinq ans», affirme-t-il. Une porte-parole du Tribunal de Zurich rejette ces allégations dans les journaux, les jugeant infondées. Tidjane Thiam promet de nouvelles révélations dans un livre qui va bientôt sortir.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1975) : un typhon provoque la rupture de 62 barrages dans la province chinoise du Henan, faisant 230'000 morts.

- Il y a 50 ans (1975) : naissance du cinéaste et photographe vaudois Germinal Roaux ("Fortuna», «Cosmos").

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'ingénieur japonais Ken Kutaragi, directeur de Sony Computer Entertainment et inventeur de la PlayStation.

- Il y a 125 ans (1900) : le mathématicien allemand David Hilbert présente au Congrès international des mathématiciens à Paris une liste de 23 problèmes mathématiques non résolus à l'époque. Ces problèmes d'Hilbert ont eu une grande influence sur le développement des mathématiques au XXe siècle. Trois de ces problèmes ne sont toujours pas résolus et six ne le sont que partiellement.

- Il y a 125 ans (1900) : naissance du réalisateur allemand Robert Siodmak. Il a fui l'Allemagne pour échapper au nazisme et s'est fait un nom à Hollywood dans les années 1940 comme réalisateur de thrillers et de films noirs ("Deux mains, la nuit», «Les tueurs"). Il est décédé en 1973 à Locarno (TI).

- Il y a 210 ans (1815) : l'empereur Napoléon part en exil à Sainte-Hélène.

Le dicton du jour

«A la Saint-Dominique, te plains pas si le soleil pique».