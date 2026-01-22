À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit

Lorsque l'élite du pouvoir américain fait son entrée à Davos, les caisses sonnent en Suisse. Car chaque visiteur de Washington amène avec lui un entourage qui achète des lits de luxe, des limousines et de la logistique à grande échelle.

Des passants devant la vitrine d'une boutique de la USA House sur la promenade lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. La réunion, placée sous le thème « L'esprit du dialogue », rassemble des entrepreneurs, des scientifiques, des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques à Davos et se déroule du 19 au 23 janvier. (KEYSTONE/Michael Buholzer) Image : KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Lorsque des présidents américains comme Donald Trump ou ses prédécesseurs se rendent au Forum économique mondial de Davos, il ne s'agit pas seulement de jeux de pouvoir autocratiques et de poignées de main au plus haut niveau. Et il ne s'agit pas non plus uniquement de l'immense travail des autorités de sécurité de la Confédération et des cantons.

Du point de vue des entreprises locales, une telle visite signifie plutôt de nombreux millions pour l'économie suisse. En effet, les gardes du corps, les fonctionnaires et les experts diplomatiques doivent passer la nuit quelque part et ils veulent être mobiles.

Les données du site Internet public américain USASpending.gov le prouvent. Contrairement à la Suisse, les États-Unis sont considérés depuis des décennies comme relativement transparents dans de nombreux domaines. Les autorités appliquent le principe de transparence de manière si conséquente que de nombreuses informations sont publiées automatiquement: quels contrats ont été attribués et quand? Où va l'argent du contribuable et combien?

Des millions pour des voitures de location

Depuis décembre 2025, on y trouve de nombreux postes dont ont pu profiter des entreprises en Suisse. Sans surprise, une part considérable de l'argent est consacrée à la location de voitures. «Sixt Rent-A-Car AG» se distingue comme la grande bénéficiaire.

Donald Trump se rendra également en Suisse pour le WEF 2026. Image : Keystone

Après 2024, Sixt a de nouveau pu conclure plusieurs contrats avec le gouvernement américain, pour un montant de plusieurs millions de dollars américains. Il n'est toutefois pas possible de déterminer dans le détail quel centime a été concrètement versé pour une voiture de location dans le cadre du WEF.

Dans le cadre du contrat individuel le plus lucratif, le ministère américain des Affaires étrangères s'est engagé à verser 1,2 million de dollars à Sixt. Une facture d'hôtel peut également être trouvée pour l'année en cours : environ 9000 francs ont été versés au Hyatt Regency à Zurich.

Hôtels de luxe

Les données précédentes étaient plus détaillées et prouvent, parfois jusqu'à l'hôtel, combien d'argent a été dépensé dans le pays. Un exemple est le WEF 2024: la plateforme de transparence montre que 450'000 dollars US ont été versés au Grand Resort de Bad Ragaz, dans le canton de St-Gall, pour l'hébergement de «SECSTATE». Il s'agit du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a pu passer une nuit dans ce luxueux complexe hôtelier en 2024, sous la présidence de Joe Biden.

Les autres années, la facture était nettement plus modeste. En 2017 par exemple, lorsque Donald Trump a participé pour la première fois au WEF en tant que président américain, le Grand Resort n'a pu facturer que 76'000 francs, selon la plateforme de dépenses. En revanche, Davos elle-même a été d'autant plus lucrative: l'hôtel Das Inn a reçu environ 110'000 francs et le Supercontinental a été payé 270'000 francs.

En 2020, Trump a rencontré la présidente de la Confédération de l'époque, Simonetta Sommaruga (PS). Image : Keystone

Une entreprise à peine connue fournit des voitures pour la protection de Trump

L'année 2017 a en revanche été particulièrement profitable pour une entreprise peu connue à l'époque: Allen-Latley Embassy Services AG, basée à Glattfelden (ZH). Elle a organisé des véhicules pour divers ministères américains ainsi que la protection personnelle du gendre de Trump, Jared Kushner. Coût: 2,6 millions de francs. D'autres commandes ont suivi l'année suivante: lors du WEF 2018, cette entreprise a encaissé environ 980'000 francs pour mettre à disposition des véhicules pour la protection personnelle de Donald Trump.

Jusqu'à présent, aucune étude n'a analysé en profondeur ce que le WEF signifie en fin de compte pour l'économie suisse. Le WEF lui-même a toutefois publié une étude rémunérée de l'université de Saint-Gall (HSG), qui estime que le chiffre d'affaires global pour la Suisse s'est élevé à environ 94 millions de francs en 2017. Une grande partie de ce chiffre - environ 60 millions de francs - serait réalisée uniquement à Davos. Si un président américain comme Donald Trump vient en Suisse avec son entourage, ce montant devrait être proportionnellement plus élevé.