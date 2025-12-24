  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guy Parmelin «C’est la santé qui prime. Je prends les choses les unes après les autres»

ATS

24.12.2025 - 11:17

Le président de la Confédération Guy Parmelin devrait aller jusqu'au bout de la législature actuelle à fin 2027, à moins d'un gros pépin de santé. C'est cette dernière qui prime, a-t-il déclaré dans une interview publiée mercredi par la Côte.

Guy Parmelin, le portrait

Guy Parmelin, le portrait

Guy Parmelin est élu président de la Confédération pour 2026. Portrait du doyen du gouvernement : un second mandat placé sous le signe de l'expérience et de la stabilité pour le conseiller fédéral vaudois.

17.12.2025

Keystone-SDA

24.12.2025, 11:17

Interrogé sur les prédictions qui le verraient quitter le Conseil fédéral à la fin de son année de présidence en 2026, Guy Parmelin répond qu'il a «été élu pour une législature, mais c’est la santé qui prime. Je prends les choses les unes après les autres», explique-t-il au quotidien.

«On va avoir une année présidentielle extrêmement animée. Et on est en phase de préparation de la politique agricole 2030. Je le dis encore une fois: j’ai été élu jusqu’à la fin de la législature, donc à moins d’un gros pépin de santé...»

Suisse. Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

SuisseGuy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Au Forum de Davos

Concernant la finalisation des accords douaniers avec les USA, «la négociation ne se fera pas directement avec Donald Trump. Mais lorsque je l’accueillerai au Forum de Davos, je vais pouvoir lui dire que nous sommes prêts. Et ça peut aller assez vite. Les Américains connaissent nos procédures parlementaires, y compris la possibilité d’un référendum. On a déjà commencé à tenir nos engagements», a-t-il indiqué.

Questionné sur l'absence de conseiller d'Etat UDC au gouvernement vaudois, l'élu de Bursins dit ne pas vouloir s'immiscer dans la politique vaudoise. «Mais je pense que c’est le bon moment pour que le parti qui représente une bonne partie de la population vaudoise soit présent au Conseil d’Etat. Dans la situation actuelle, on a besoin de toutes les forces. C’est toujours mieux qu’un parti soit associé aux affaires, qu’il se sente coresponsable, impliqué», a observé le président de la Confédération 2026.

La deuxième. Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

La deuxièmeGuy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Les plus lus

«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»
Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct
«Décision d'une gravité extrême» - La classe politique française s’en prend à Trump !
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Orbe (VD): une piétonne de treize ans grièvement blessée
Un ancien patron de Migros a rendu son dernier souffle