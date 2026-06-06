Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions

Ce bien immobilier est un véritable rêve : au bord du lac d'Ägeri, à Oberägeri (ZG), un appartement en copropriété de 7,5 pièces est à vendre, qui comble tous les souhaits. Cet appartement en duplex avec jardin et accès privé au lac offre une surface habitable de 405 mètres carrés – le parking souterrain peut accueillir cinq voitures.

Cet appartement de luxe attend un acheteur Cette propriété de luxe est située directement au bord du lac d'Aegeri à Oberägeri ZG. Photo: Screenshot Homegate Depuis le salon, la vue s'ouvre sur le lac. Photo: Screenshot Homegate Confort et élégance : un coup d'œil sur la cuisine. Photo: Screenshot Homegate La cuisine ouverte est synonyme de concepts d'habitat contemporains et de solutions spatiales généreuses. Photo: Screenshot Homegate L'élégance pure caractérise l'espace de vie. Photo: Screenshot Homegate Depuis la salle de bains, on peut observer l'agitation sur le lac d'Aegeri. Photo: Screenshot Homegate Cet appartement de luxe attend un acheteur Cette propriété de luxe est située directement au bord du lac d'Aegeri à Oberägeri ZG. Photo: Screenshot Homegate Depuis le salon, la vue s'ouvre sur le lac. Photo: Screenshot Homegate Confort et élégance : un coup d'œil sur la cuisine. Photo: Screenshot Homegate La cuisine ouverte est synonyme de concepts d'habitat contemporains et de solutions spatiales généreuses. Photo: Screenshot Homegate L'élégance pure caractérise l'espace de vie. Photo: Screenshot Homegate Depuis la salle de bains, on peut observer l'agitation sur le lac d'Aegeri. Photo: Screenshot Homegate

Philipp Fischer Philipp Fischer

Il n’est pas destiné aux petits budgets, mais aux amateurs d’architecture exclusive et de design raffiné : cet appartement en copropriété, actuellement le plus cher du marché avec un prix de vente de 14,5 millions de francs, est situé directement au bord du lac d’Ägeri, dans le canton de Zoug, et comble pratiquement tous les rêves des amateurs d’habitat exigeants.

Niché dans le prestigieux complexe résidentiel Bellagio, cet appartement en duplex avec jardin dispose d’un accès direct au lac. Grâce à un système de vidéosurveillance installé à l’entrée, les résidents et les invités doivent d’abord s’identifier avant de pouvoir entrer. Ceux qui n’ont pas leur place ici doivent rester dehors.

Spacieux, haut de gamme et aménagé sur mesure

Réparti sur environ 405 mètres carrés et 7,5 pièces, «de grandes baies vitrées et des pièces lumineuses caractérisent son aspect élégant», indique l’annonce de la plateforme immobilière Homegate. «Avec son agencement bien pensé et la transition fluide entre l’intérieur et l’extérieur, l’appartement offre une atmosphère de vie particulière», vante la plateforme immobilière.

Un coup d’œil à l’intérieur le révèle : ici, on n’a lésiné sur rien. Des matériaux nobles et un aménagement soigneusement coordonné embellissent le salon, la cuisine et la salle de bains, créant «un chez-soi qui allie harmonieusement calme, confort et élégance».

Le lac pratiquement dans le salon

Depuis le salon et même depuis la salle de bains, une vue magnifique s’offre sur le lac d’Ägeri. Le parking souterrain peut accueillir cinq voitures. Une vaste terrasse au bord du lac avec accès privé et ponton embellit la propriété – et a un impact considérable sur le prix d’achat.

Comme le rapporte le «Blick» : «Une maison avec vue sur le lac vaut 15 % de plus qu’une maison avec une simple vue sur la verdure. Si une propriété dispose même d’un accès direct au lac, son prix double.»