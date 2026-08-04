blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Cet impôt caché rapporte des milliards de francs !

Les points forts du jour

NEUTRALITÉ : Le comité en faveur de l'initiative sur la neutralité en vue des votations du 27 septembre lance sa campagne mardi.

MIGRATION : Les ministres de l'intérieur de l'Union européenne se réunissent en urgence mardi pour évoquer les arrivées massives de migrants à Ceuta.

DIPLOMATIE : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rend mardi en Azerbaïdjan et au Turkménistan.

CYCLISME : A l'occasion de l'unique contre-la-montre du Tour de France Femmes cycliste disputé mardi sur 21 kilomètres entre Gevrey-Chambertin et Dijon, la championne du monde de la discipline, la Suissesse Marlen Reusser, vise une 3e victoire d'étape en carrière sur la grande boucle.

PLONGEON : Les championnats d'Europe de plongeon se poursuivent mardi avec la compétition des femmes à 3 mètres.

Vu dans la presse

IMPÔTS : La Confédération, les cantons et les communes perçoivent des milliards de francs d'impôts par voie d'ordonnance, relève mardi la Neue Zürcher Zeitung, citant des données de l'administration fédérale des finances.



En 2023, ces recettes fiscales, dont ni le Parlement ni le peuple n'ont décidé des taux et de l'assiette, se sont élevées à 22,7 milliards de francs. Les anglophones utilisent terme «hidden tax», soit impôt caché, pour désigner ce type de redevances. La part représentée par ces taxes n'est pas recensée statistiquement en Suisse.

TOURISME : L'idée d'un luxueux bateau-hôtel pour faire des croisières sur le lac des Quatre-Cantons est abandonnée, relate mardi la Luzerner Zeitung. «Bien que nous ayons tout mis en œuvre, nous n'avons pas trouvé d'investisseurs de départ», indique la co-initiatrice du projet Nicole Diermeier dans le journal.

La fin du projet se profilait depuis plus d'un an, précise la Luzerner Zeitung. Lors de la présentation du navire de croisière «Rigatus» il y a deux ans, il était encore prévu de le mettre à l'eau en 2026.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1981) : naissance de l'actrice américaine Meghan Markle ("Suits: avocats sur mesure"), épouse du prince Harry.

- Il y a 80 ans (1946) : première édition du festival de musique classique de Bregenz, sur la rive autrichienne du lac de Constance. Il est réputé notamment pour sa scène flottant sur le lac.

- Il y a 90 ans (1936) : naissance du chanteur bernois Mani Matter, qui a popularisé dans les années 1960 les chansons en dialecte bernois ("Hemmige"). Il est décédé dans un accident de voiture en 1972.

- Il y a 125 ans (1901) : naissance du trompettiste et chanteur de jazz américain Louis Armstrong.

Le dicton du jour

«Quand août est bon, abondance à la maison».