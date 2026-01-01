  1. Clients Privés
Incendie à Crans-Montana «C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame

ATS

1.1.2026 - 15:42

L'ambiance était lourde jeudi après-midi à Crans-Montana (VS) après le drame de l'incendie du bar «Le Constellation» qui a fait des dizaines de morts et une centaine de blessés. De nombreux passants se recueillaient en bordure du quartier entièrement bouclé. Et les premières fleurs étaient déposées.

Keystone-SDA

01.01.2026, 15:42

01.01.2026, 17:12

Le bar de deux étages se situe au coeur de la station de ski, près d'un supermarché. Les trois rues principales qui mènent le plus directement à l'établissement ont été bouclées par les forces de l'ordre. Les policiers renseignent les passants, les touristes, marcheurs ou skieurs. Impossible de passer pour l'instant.

Au loin, on voit l'enseigne du bar, de nombreuses bâches et tentes blanches devant l'entrée. Depuis la rue, côté est, qui amène au «Constellation», l'odeur d'incendie et de brûlé est encore bien présente.

Incendie à Crans-Montana. «Chaque nouvelle annonce montre l'ampleur de la catastrophe»

Incendie à Crans-Montana«Chaque nouvelle annonce montre l'ampleur de la catastrophe»

Choc et bouleversement

De nombreuses personnes, seules, en famille, en couple, jeunes et moins jeunes, touristes étrangers, s'arrêtent. La plupart sont au courant. Et c'est évidemment le choc. «C'est terrible ce qui est arrivé. Terrible», confie un couple habitué de la station de ski et qui a entendu les sirènes au milieu de la nuit. Ils ne s'imaginaient pas apprendre un tel drame quelques heures plus tard au réveil.

Les personnes interrogées se disent toutes «choquées» et «bouleversées» par ce qui s'est passé dans la nuit. Un groupe de trois copines confient qu'elles ont hésité à aller boire un verre dans ce bar, mais que, fatiguées, elles sont finalement rentrées dans leur logement de location. «C'est horrible d'imaginer ce qui se serait passé. A quoi ça tient...», dit l'une d'elles, encore toute remuée.

Bilan très lourd. Incendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»

Bilan très lourdIncendie à Crans-Montana : «Un drame sans précédent pour le Valais»

Un bar pour jeunes

Un peu plus loin, Samuel, 21 ans, livre son témoignage. Il habite Crans-Montana et était un habitué du bar, plus jeune. «C'est surtout un lieu pour les moins de 20 ans, style de 16 à 18 ans. Le bar est sur deux étages, principalement en bois. On peut jouer au billard et aux fléchettes», raconte-t-il.

«J'étais avec des amis dans le restaurant mexicain tout proche quand c'est arrivé. Je n'ai pas entendu l'explosion, mais quand on est sorti, beaucoup de gens criaient et essayaient de s'échapper du bâtiment par la porte principale. Certains n'y arrivaient pas. C'était horrible. Les gens se bousculaient, s'enjambaient, trébuchaient ou se marchaient dessus», témoigne-t-il.

La suite de son récit est à prendre avec beaucoup de précaution. Il dit avoir reçu plusieurs vidéos d'amis et aussi de témoignages directs signalant l'utilisation de bouteilles de champagne avec de petits engins pyrotechniques au bout ainsi que de pétards.

Plus loin dans la rue, un groupe de jeunes évoquent la présence d'escaliers étroits entre les deux étages de l'établissement. En milieu d'après-midi, toujours plus de monde s'arrêtait aux abords du périmètre du lieu du drame. Echangeant des mots de solidarité, commentant l'incendie meurtrier ou se recueillant en silence, certains des larmes dans les yeux.

Crans-Montana : des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar

Crans-Montana : des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar

«Plusieurs dizaines» de personnes sont «présumées décédées» après l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana.

01.01.2026

