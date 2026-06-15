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«Pas de Suisse à 10 millions» Cette catégorie de la population a été convaincue par l’initiative de l'UDC

ATS

15.6.2026 - 07:13

L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC, rejetée dimanche par 54,8% des voix, a recueilli davantage de soutien auprès des hommes, ainsi que chez les personnes plutôt jeunes, moins instruites et aux revenus modestes. C'est ce que révèle un sondage post-électoral réalisé par 20 Minuten/Tamedia et publié lundi.

L’UDC a connu la défaite dans les urnes dimanche.
L’UDC a connu la défaite dans les urnes dimanche.
ats

Keystone-SDA

15.06.2026, 07:13

Ainsi, 46% des hommes se sont prononcés en faveur de l'initiative de l'UDC, contre 44% des femmes, selon cette enquête, qui se base sur 26'205 réponses recueillies entre le 11 et le 14 juin en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Elle a été réalisée par l'institut Leewas et présente une marge d'erreur de plus ou moins 1,5 point de pour cent.

Sans surprise, c'est auprès des sympathisants de l'UDC que l'initiative a recueilli le plus de soutien, à 95%. Les sympathisants du PS (12%), des Vert'libéraux (15%) et des Vert-e-s (17%) affichent en revanche le moins de soutien au texte. Les sympathisants du PLR l'ont approuvé à 43% et ceux du Centre à 33%.

Le soutien a varié également selon les tranches d'âge. Avec 51%, une majorité des 35-49 ans était favorable à l'initiative de l'UDC, tout comme près de la moitié (48%) des 18-34 ans. Le soutien au texte n'atteint plus que 40% chez les plus de 65 ans.

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Revenu et niveau de formation

Le niveau de revenu a également eu une influence significative. Ainsi, une majorité (51%) des personnes gagnant jusqu'à 4000 francs par mois s'est montrée favorable à l'initiative, tandis que les personnes à revenus plus élevés la rejetaient.

Il en va de même pour le niveau de formation: plus il est élevé, moins l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» a recueilli de soutien. Les personnes n'ayant suivi que la scolarité obligatoire ont au contraire voté majoritairement en sa faveur (55%).

C'est entre les zones urbaines et rurales que le comportement électoral a différé le plus nettement. Selon le sondage, seuls 36% des habitants des villes et 45% de ceux des agglomérations ont été favorables à une limitation de l'immigration telle que proposée par l'UDC. Une faible majorité (51%) s'est en revanche exprimée en faveur de cette mesure dans les zones rurales.

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